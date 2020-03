Atalanta, Percassi: «Deux heures de joie pour toute l’Italie. Ce sera incroyable en quart de finale, nous sommes dans l’histoire »| Ligue des champions

Luca Percassi, fils d’Antonio et d’Atalanta, s’adresse à Sky après s’être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions: “C’est quelque chose d’extraordinaire, d’un point de vue sportif, tout ce qui se passera en quart de finale sera quelque chose d’incroyable. Nous, en tant que club , nous voulions remercier l’entraîneur, le staff et les joueurs: c’est un moment privilégié pour Bergame, la Lombardie et toute l’Italie. Ils ont donné deux heures de joie. Nous savons à quel point le football a de la valeur dans ces moments. Nous avons mis l’engagement envers la société, nous avons grandi à Bergame, dans ces domaines, ce que nous faisons c’est pour notre territoire. Nous sommes contents du travail, il n’y a pas de secret. Nous consacrons dévouement et passion, ce jeu donne de l’espoir à Bergame. Les garçons entreront dans l’histoire du football italien “.