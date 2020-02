Atalanta renverse la Fiorentina avec Malinovskyi et Zapata. Déesse des champions

Florence. Au «A. L’avance des Francs de 15h le 23e jour de Serie A, les hôtes du Fiorentina héberger leAtalanta. Après la polémique de la Coupe d’Italie, l’accueil a été réservé au technicien de la Déesse, Gianpiero Gasperini. Les Viola veulent racheter les KO contre la Juve, tandis que les Nerazzurri ont la possibilité de se hisser à la quatrième place en valeur de la Ligue des champions.

LES CHOIX DES MISTERS

Iachini s’appuie sur le couple Cutrone-Church pour démêler la défense adverse, Castrovilli tombe dans la médiane tandis qu’Igor est préféré à Caceres en défense. Pour le trident lourd Nerazzurri avec Zapata soutenu par Ilicic et Gomez, en défense Djimsiti le contrôle sur Caldara et dans le même discours pour Pasalic par rapport au Malinovskyi plus offensif.

LA DÉESSE CRÉE, SIGNE DES VIOLETS

La première fois que la Déesse est immédiatement attaquée, les deux premières balles du jeu sont destinées aux hommes de Gasperini. À 11 ‘de diagonale d’Ilicic légèrement sur le côté et 120 “plus tard, Castagne engage Dragowski dans un défilé à pied sur les passes d’Ilicic. A 20 ‘de Nerazzurri toujours dangereux, Pasalic rate cette fois très peu la cible sur un centre de Chestnuts. La Fiorentina peine à sortir, même si à 25 ‘elle parvient à créer sa première vraie opportunité. L’assistance de l’église pour Cutrone mais Gollini à la sortie arrête tout. Peu de temps après la demi-heure de l’Église et la Viola prenait la tête: Palomino dirigeait un centre de la droite, le ballon atteignait 25 Viola, qui, de loin, battait le gardien Nerazzurri au poteau proche. Dernière chance de la première mi-temps pour la Déesse, Gosens assiste pour Pasalic mais Igor est décisif qui arrête tout dans le toboggan.

NERAZZURRI TURN IT UP

En seconde période immédiatement l’égal d’Atalanta, lors du 49e match avec Gomez qui dans la petite surface met au centre de Zapata, le Colombien avec un but vide ne se trompe pas. Le VAR confirme le marquage, pas de hors-jeu. Réaction violette à 55 ‘avec un tir de Pulgar, le ballon n’est pas loin. Toujours les garçons dangereux d’Iachini, à 64 ‘Vlahovic engage Gollini avec un beau tir à droite. Malinovskyi entre dans les rangs de Nerazzurri, et l’Ukrainien est immédiatement décisif à la 72e minute avec une boule de feu de la distance qui tombe dans le coin inférieur à gauche de Dragowski. Les hôtes tentent de réagir, mais jusqu’au coup de sifflet final, ils ne parviennent pas à frapper, en fait à 90 ‘, ils risquent sur le tir de Gomez depuis une position isolée, sur laquelle le gardien de but est réactif. Trois points fondamentaux pour Atalanta qui bondit au quatrième rang en solo, deuxième KO consécutif pour l’alto.