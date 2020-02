Atalanta revient de la Ligue des champions, Palomino fabrique et défait une perle de Pasalic se propage à Rome

BERGAME. Au stade Gewiss, l’avance en soirée du 24e jour de Serie A, leAtalanta di Gasperini accueille le Rome di Fonseca, un match important pour la course de la Ligue des Champions, les Nerazzurri, quatrièmes au classement, sont trois fois plus nombreux que les Giallorossi.

PALOMINO DANS LE BON ET LE MAL, PUIS MARIO

Première mi-temps bien jouée par les hôtes, qui touchent l’avantage dans au moins trois circonstances avec Gomez, Ilicic et Toloi, mais l’objectif imprécis et Pau Lopez nient l’avantage mérité. Dans la dernière fraction de grave indécision de Palomino qui jette involontairement Dzeko, le Bosniaque avec un droit du bord ne laisse aucune place à Gollini. En seconde période, la Déesse démarre fort et frappe avec une rupture de Palomino, qui est donc pardonné l’erreur précédente, dans le coin parfait de Gomez. Après une tentative de Hateboer, un flipper de la région, l’avantage des hommes de Gasperini arrive de manière tout aussi audacieuse. Gosens profite d’un rebond favorable pour servir Pasalic, le milieu de terrain contrôle et avec un tir parfait du pied droit la met à la croisée des chemins. Les Giallorossi tentent de réagir mais les hôtes risquent peu ou rien, remportant une très précieuse victoire en Ligue des champions, le +6 est servi.

LES CHOIX DES MISTERS

Gasperini confirme la plupart des hommes qui ont battu la Fiorentina il y a une semaine, seulement deux changements avec Hateboer et De Roon qui prennent le relais de Castagne et Pasalic. Parmi les rangs jaunes et rouges, il y a plusieurs nouvelles par rapport à la débâcle avec Bologne, les voies extérieures confiées à Spinazzola et Bruno Peres alors que dans l’espace médian Pellegrini et Mancini. En attaque Kluivert complète le trident derrière Dzeko.

QUELLE BELLE DEA, PUIS DZEKO

La formation des invités commence bien, à 4 ‘du filtre de Pellegrini pour Kluivert, le jeune Hollandais tombe dans la surface après un contact avec Djimsiti mais l’arbitre se laisse aller. La Déesse tente de se rendre dangereuse, une bonne initiative mais la première vraie balle de but arrive à 9 ‘avec une contre-attaque préparée par Ilicic et pas mieux terminée par Gomez, le Papu fortifié par Pau Lopez à la sortie. Les Giallorossi sont plus attendus, laissant le terrain et le ballon aux Nerazzurri. Tentatives de Perotti et Hateboer, un coup et une réponse sans conséquences importantes. Atalanta est toujours dangereux en une demi-heure: raid Gosens qui sert le mieux Ilicic, le Slovène à son tour souffle. Jeu joué sur d’excellents rythmes, mais les hôtes construisent toujours les meilleures balles de but. A 38 ‘placé par Ilicic, un bouleversement sensationnel de Toloi touche le poteau, frissonnant pour Fonseca et ses garçons. Dans la finale décisive, Smalling a fermé sur Ilicic puis à 45 ‘le tour: passe arrière normale mais Palomino contrôle avec trop de suffisance et laisse échapper une balle que Dzeko transforme en une à zéro avec un droit depuis le bord. A la fin de la première mi-temps, malgré une nette domination et les meilleures opportunités, la Déesse est en dessous du score.

DÉESSE EXTRAORDINAIRE, MATCH INCLINÉ

En seconde période, Palomino est immédiatement pardonné, après une belle fermeture anticipée sur Dzeko le défenseur de la Déesse à 50 ‘frappe avec une déviation dans un glissement après la banque de Djimsiti au coin de Gomez. Nerazzurri défenseurs des protagonistes, à 55 ‘Toloi tente de l’extérieur, balle trop centrale. Sur la poursuite de l’action transversale basse de Gosens pour Hateboer, à droite et flipper dans la zone sur laquelle les Giallorossi sont sauvés. Tentative de contrat De Roon puis à 59 ‘Atalanta prend les devants: après seulement 19’ de son entrée sur le terrain Pasalic rattrape le centre des poteaux avec un tir du pied droit dans la surface de réparation, action née d’une série de rebonds qui permettre à Gosens de servir le milieu de terrain nouvellement entré. Essayez de réagir à la double gifle Roma, un ballon de but potentiel mais peu de substance dans les terrains offensifs des Giallorossi. Une tête de chaque côté, d’abord Pasalic puis Dzeko tentent de changer le score, tentatives irréalistes. Gomez et Ilicic authentiques pilotes de la Déesse, quelques balles invitantes dans la zone en finale mais aucun coéquipier n’en profite. Dans les dernières minutes, Rome déferle en attaque mais aucun ballon de but à signaler, après 3 ‘de récupération le parti Nerazzurri explose. L’Atalanta bat les Giallorossi en retour et passe à +6 avec l’avantage des affrontements directs, puisque ce soir le Champions 2020/21 est un peu plus proche.