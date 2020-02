Atalanta-Roma, les équipes officielles: il y a Ilicic et Perotti, hors Veretout | Primapagina

Atalanta-Roma est l’avance de 20h45 de la 24e journée de Serie A. Correspondance cruciale dans la clé de la Ligue des Champions, qui fait face à la quatrième et cinquième force du championnat. L’équipe de Gasperini est quatrième à 42 points, celle de Fonseca après les deux défaites consécutives avec Sassuolo et Bologne est à 39 points. La victoire des Giallorossi est absente du match contre Gênes le 19 janvier. Gasperini a tous les hommes à sa disposition tandis que Fonseca doit renoncer à Pastore, Diawara, Zappacosta, Mirante et Zaniolo, en plus du Cristante disqualifié. L’arbitre Orsato dirige le match.

FORMATIONS OFFICIELLES:

ATALANTA – Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gome; Illicic, Zapata.

ROMA – Pau Lopez; Bruno Peres; Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

STATISTIQUES ET PRÉCÉDENT – Voici les statistiques fournies par Opta pour le match: L’Atalanta n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de championnat contre la Roma (4V, 5N), après avoir perdu sept des neuf précédents (1V, 1N). Une seule victoire pour l’Atalanta lors des sept derniers matches internes avec la Roma en Serie A (3N, 3P) – de la saison 2012/13 à aujourd’hui n’a fait qu’empirer contre la Juventus (pas de succès à domicile). 42 points en 23 matches de championnat pour Atalanta, qui n’a jamais fait mieux dans son histoire en Serie A: égalé le record de 2016/17, quand il a également remporté la 24e journée. Après une série de trois succès consécutifs à domicile, Atalanta n’a marqué qu’un point lors des deux derniers matchs à domicile: les joueurs de Bergame ne restent pas trois matches à domicile sans succès depuis octobre 2018 en Serie A. La Roma a perdu quatre des six matchs disputés en 2020 dans le championnat, au cours des 45 années précédentes en Serie A seulement en 2013, il avait subi autant de défaites après les six premiers matchs de la nouvelle année. La Roma a concédé six buts lors de ses trois derniers matches à l’extérieur, autant de buts que lors de ses 10 derniers matchs à l’extérieur. Avant l’Atalanta dans cette ligue, la dernière équipe à avoir marqué au moins 61 buts après 23 matches de Serie A avait été la Juventus en 1959/60 (61) – que la Juve a stoppé à 61 buts le 24e jour. La Roma compte neuf joueurs avec au moins deux buts marqués dans cette ligue, plus que toute autre équipe – Atalanta suit à une altitude de huit.

Le meneur de jeu d’Atalanta, Alejandro Gómez, est le seul joueur à ce jour à avoir effectué au moins 10 passes décisives au cours des quatre dernières saisons dans les cinq principales ligues européennes. L’attaquant de la Roma Edin Dzeko, il a participé à cinq buts lors de ses six derniers matchs contre l’Atalanta en Serie A, grâce à quatre buts et une passe décisive – deux buts pour lui lors du dernier match de l’équipe de Bergame (janvier 2019).

