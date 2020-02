Atalanta Sassuolo

Dimanche prochain, à 15 h 00, se tiendra la réunion du vingt-cinquième jour de la série A, qui mesurera Atalanta et à Sassuolo dans le Stade Gewiss.

Il Atalanta affronte le match du vingt-cinquième jour avec un moral renforcé pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 2-1 et 1-2, le premier contre le AS Roma comme local et le deuxième contre Fiorentina hors de son champ. Depuis le début de la saison, les locaux ont gagné dans 13 des 24 matches disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 63 points pour et 32 ​​contre.

De son côté, le Sassuolo ne pouvait pas faire face à la Parme lors de son dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière en championnat.

Quant à la performance en tant que local, le Atalanta Il a réalisé un bilan de six victoires, quatre défaites et deux nuls en 12 matchs joués dans son stade, ce qui indique que le Sassuolo Vous pouvez avoir l’occasion d’obtenir un résultat positif dans ce match. En tant que visiteur, le Sassuolo Il a un bilan de trois victoires, cinq défaites et quatre matchs nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit faire un gros effort lors de sa visite au stade. Atalanta Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Stade GewissEn fait, les chiffres montrent sept victoires, une défaite et deux nuls en faveur de Atalanta. Les locaux ont également un total de six matchs consécutifs sans perdre contre cet adversaire en Serie A. Le dernier match sur lequel ils ont joué Atalanta et le Sassuolo Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et s’est terminé avec un résultat de 1-4 pour les locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la série A, on constate que le Atalanta Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de 16 points. Les locaux, avant ce match, occupent la quatrième place avec 45 points au classement. De leur côté, les visiteurs ont 29 points et occupent la douzième position de la compétition.