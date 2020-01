Atalanta scoring machine, vous pariez sur une cote de 100: l’objectif à trois chiffres vaut 2,75 | Nos paris

Cinquante-sept buts marqués le deuxième jour du retour, sept seulement au dernier tour. La performance monstrueuse deAtalanta devant le but (2,7 buts par match) a longtemps valu une part blindée pour la meilleure attaque de Serie A – un objectif désormais considéré comme acquis à 1,10 – mais maintenant, ils visent encore plus haut. En gardant ce rythme, l’objectif de la fin du championnat est de franchir le mur des 100 buts, un but qui se joue à 2,75 sur le tableau de bord. Le plus difficile sera de concilier le rythme et la course à la Ligue des champions: dans ce cas, le défi contre la Roma, le principal concurrent de la quatrième place, est joué sur le fil, étant donné que pour les deux équipes, le dernier placement utile est donné à 1,85, selon Agipronews.