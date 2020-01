Atalanta-SPAL 1-2, attaquant de la famille Este au stade Gewiss

BERGAME. Lundi soir du 20e jour de match au stade Gewiss Serie A, leAtalanta il abrite un mur amical SPAL désespéré pour les points de salut. Les Nerazzurri veulent suivre la Roma pour confirmer leur place en Ligue des champions, tandis que les Ferrarese ne peuvent plus échouer à la lumière de la dernière place du classement.

LES CHOIX DES MISTERS

Le Gasp confirme Caldara au centre de la défense, part donc du banc de Djimsiti. Dans la médiane déployée De Roon hors rôle, compte tenu de l’urgence sur les voies extérieures de la Bergame. Pasalic a reculé aux côtés de Freuler avec Gomez agissant derrière Ilicic et Zapata. Semplici mise plutôt sur 3-5-2 avec Strefezza et Reca sur les flancs et le tandem Petagna-Di Francesco en attaque. Missiroli se rend dans la salle de contrôle, avec Valoti et Dabo agissant à ses côtés.

Ph SPAL, Strefezza

MATCH VIVANT, PERLE D’ILICIC

Les invités qui essaient immédiatement de clarifier les choses ne seront pas un SPAL soumis et déjà à 3 ‘Strefezza réchauffe les gants de Sportiello. La déesse a répondu à la 7e minute avec un jeu de Gomez, un centre de l’Argentine de la gauche qui a failli manquer Caldara. L’équipe Nerazzurri a du mal à exprimer son football habituel, les garçons de Semplici pressent partout sur le terrain et partent rapidement. Quand il sort la tête, Atalanta sait blesser, pas par hasard que Bergame soit la meilleure attaque de Serie A. Après une tentative de Freuler bloquée par Berisha, le stade Gewiss explose grâce à Ilicic. Action à gauche de Zapata, le Colombien passe Cionek et met une belle balle dans la zone où le Slovène au talon volant passe devant le gardien de but. Frappe et réponse d’une demi-fraction, d’abord Ilicic depuis une position isolée centre l’extérieur du filet, puis Dabo réchauffe les gants de Sportiello.

Ph Atalanta, Ilicic

BOIS DE ZAPATA ET DE PETAGNA

Les clients montent le moteur, mais sont inexacts dans les vingt derniers mètres. Sur le 29e coup de Reca, répliqué par Toloi, après 120 “hôtes très proches de doubler avec Zapata, le Colombien reçoit de Pasalic et jette une flanc vers la porte défendue par Berisha qui s’imprime à l’intersection des pôles. À l’envers de l’ancien Petagna à 34 ‘pour le Ferrarese, alors la Déesse devient dangereuse dans un virage, mais Caldara est inexact. À la fin de la fraction, des tentatives ont été faites par Reca, un peu sur le côté dans un coin à gauche, et Petagna, qui a dirigé le bois à Sportiello. Première fraction qui se termine avec le moindre avantage pour Atalanta, mais le SPAL est plus vivant que jamais et répond coup par coup.

Ph Atalanta, Gomez

MAMAN QUI SPAL … LATA

En seconde période un mauvais départ pour la Déesse qui à 54 ‘recueille le nul de Petagna. L’ex du défi tire le meilleur parti d’un jeu de Reca et après avoir brûlé au fil du temps, Djimsiti ne laisse aucune place à Sportiello. Réaction immédiate des Nerazzurri, abattus par Zapata sauvés par Berisha. Premiers changements ensuite à 60 ‘Les hommes de Gasperini capitulent à nouveau. Dabo pour Valoti qui saute deux adversaires au bord de la surface et le place avec sa droite dans le coin où le gardien ne peut pas atteindre. Match renversé par le SPAL en quelques minutes, furieux l’entraîneur de la Déesse sur le banc.

Ph Atalanta Bergamasca, Caldara

Tamisez ATALANTA, MAIS CE N’EST PAS ASSEZ

En difficulté les hôtes qui, cependant, peu de temps après avoir touché la cravate avec Zapata, le Colombien obtient un tir sûr de Berisha. Au fil des minutes, Atalanta tente de se regrouper et tamise progressivement les Ferrarese. Un but sensationnel pour l’équipe de Bergame à la 70e minute avec un tir destiné au but de Pasalic sauvé par Missiroli à la dernière minute, qui favorise son extrême défenseur. Les tentatives successives de De Roon et de Zapata, tiennent le SPAL dur. A 80 ‘une autre chance pour Gomez & co, Djimsiti de front trouve cependant l’opposition d’un monumental Missiroli. Les hôtes sont déchaînés, à plusieurs reprises, deux tentatives de Zapata et une de Malinovskyi, Berisha est sauvée. Après 5 ‘de récupération le directeur de course siffle la fin, défaite en retour pour la Déesse, très lourde victoire en termes de salut pour les Ferrarese. Les hommes de Gasperini peuvent certainement se plaindre de trop de ballons de but ratés, mais de la grande performance des invités qui ont conquis le stade Gewiss.