Atalanta, un jour étouffé après. Il sourit à mi-chemin, mais il ne peut pas pleuvoir éternellement

Le lendemain. Difficile d’expliquer les émotions, surtout dans un silence presque irréel qui enveloppe la ville depuis des jours maintenant. L ‘Atalanta il sourit à mi-chemin d’une qualification historique, mais tout reste étouffé devant le problème des coronavirus. Deux heures de loisir pour tous les fans – où les Nerazzurri ont mis le terrain et pratiquement tout le répertoire -, puis la tête est immédiatement revenue à ce qui se passait loin de Valence.

L’avenir est désormais incertain, non seulement en ce qui concerne la ligue supérieure. Les cas de contagion se développent à travers l’Europe et le calcium n’est pas immunisé contre les coronavirus. L’UEFA, après le report de Séville-Roma et Inter-Getafe, renvoie une image confuse de ceux qui ne comprennent pas la gravité de la situation. Atalanta et l’Italie attendent, attendant que l’urgence se termine le plus tôt possible.

COMMENT LA SAISON CHANGE – Il y a très peu de certitudes dans cette période chaotique, dont celle de l’arrêt jusqu’au 3 avril. Pendant les trois prochaines semaines, les Nerazzurri ne joueront pas de matchs officiels: pour le moment, le programme d’entraînement ne varie pas, mais la situation est en constante évolution dans tout le pays. Ce n’est que lorsque les décisions seront prises qu’il sera possible de comprendre comment remodeler la préparation d’une équipe conçue pour fonctionner mille fois au cours de cette période.

Discours différent pour la Ligue des champions, apparemment il se passe dans mille incertitudes. S’il continue normalement, Atalanta connaîtra son avenir le vendredi 20 mars. Sinon, tout sera remis en question. En attendant, les orobiques restent dans la joie et continuent à travailler, attendant des temps meilleurs pour le football, pour les Bergamois et les Italiens. D’un autre côté, il ne peut pas pleuvoir éternellement.