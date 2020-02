Atalanta, urgence centrale: Rafa Toloi s’arrête, Gasp peut changer de forme

Peut-être qu’un autre centre défensif était nécessaire. Les départs d’Ibanez, Kjaer et Masiello pendant la session d’hiver et l’arrivée de Caldara et Sutalo ils avaient déjà créé une insuffisance numérique. Un homme moins en défense, vu aussi la forme physique de l’ex Milan – arrêté depuis trop longtemps – et l’inexpérience du jeune footballeur croate, certes de perspective mais difficile à insérer immédiatement.

De plus, l’ex-NK Osijek de la classe 2000 n’a pas encore réussi à s’entraîner de la meilleure façon en raison d’une blessure qui le tient à l’écart des rotations de Gasperini. L’arrêt de Toloi et la fatigue de Djimsiti obligent le technicien de Grugliasco à opter pour un autre module, également parce que les centrales disponibles sont très peu nombreuses pour une défense à trois voies.

TOLOI STOPS – Le Brésilien ne s’est pas entraîné mardi, alors qu’hier il a fait un travail personnalisé. Il y a une petite blessure au fléchisseur droit: Gasperini va essayer de le récupérer pour le voyage à Lecce, mais évidemment il ne forcera pas la reprise aussi car la Lazio est samedi prochain. Également différenciée par Djimsiti pour une gêne à la cuisse droite due à une vieille ecchymose: la situation sera surveillée jour après jour, mais il y a de l’appréhension dans la maison Nerazzurri surtout au vu des engagements étroits.

CHANGEMENT DE MODULE? – La défense à quatre n’est certes pas nouvelle ces dernières heures, mais ce n’est pas une solution à laquelle l’équipe est habituée. Avec Lecce, il pourrait y avoir un passage à 4-2-3-1, Toloi et Caldara composant la paire centrale et Gosens et Hateboer à l’extérieur. Une solution qui donnerait un peu plus d’équilibre, mais avec moins de danger sur les voies extérieures, le point fort des orobiques. En tout cas, avec un schéma similaire, Pasalic serait exalté en tant que meneur de jeu, avec De Roon et Freuler dans la médiane. Ilicic à droite, Gomez à gauche et celui entre Zapata et Muriel comme référence centrale.

Une alternative qui n’écarterait pas le danger, mais moins viable qu’un retrait de De Roon. En Zingonie, nous étudions des solutions et alternatives pour faire face à l’urgence, mais aussi pour pouvoir déchirer trois points sur un terrain complexe.