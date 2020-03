Atalanta-Valence, Gori: «Une bombe biologique. Mais nous ne savions pas ce qui se passait» | Ligue des champions

Giorgio Gori, maire de Bergame, dans une interview avec Marca, dit son opinion sur le lien entre le coronavirus et Atalanta v ValenciaLigue des Champions, huitièmes de finale aller: «Une bombe biologique. A ce moment, nous ne savions pas ce qui se passait. Le premier patient en Italie est sorti le 23 février. Si le virus était déjà en circulation, les quarante mille fans qui se sont rendus au stade San Siro étaient infectés. Personne ne savait que le virus était déjà parmi nous. Certes, cette nuit-là, il y avait de nombreux contacts. Mais ce n’est pas seulement le jeu qui a à voir avec l’épidémie de la ville. Parce que tout a commencé à l’hôpital d’Alzano Lombardo, avec un patient atteint d’une pneumonie non reconnue et qui a infecté des patients, des médecins et des infirmières. ”