Atalantamania: abandonnez Ilicic … et Gosens! | marché

«J’étais très proche de l’adieu. Je voulais aller plus loin, jouer pour le Scudetto “: maintenant il sourit, relisant combien le conducteur d’Atalanta a laissé filer il y a quelque temps. Josip Ilicic, 9 passes décisives et 21 buts en 29 apparitions à l’âge «vénérable» de 32 ans, a touché le rêve de se battre pour le Scudetto, mais directement en trois mois et avec la chemise Bergame. Et le dernier mot n’a pas encore été dit que les play-offs ne restent qu’une idée à jeter, jusque-là dans le panier mais pas dans la déchiqueteuse. La vérité est qu’ilAtalanta, protagoniste d’un rêve de quatre ans, ne peut se passer du slovène. Mais le marché approche et tout dépendra de deux facteurs clés.

COMME LE VIN- Plus il vieillit, mieux ilicic est, qui a trouvé sa consécration à Atalanta, mais aussi la rampe de lancement à partir de laquelle décoller afin de terminer la carrière en beauté en vivant une seconde jeunesse. La force de la Déesse est le groupe, mais avouons-le, sans deux jambes minces et accrocheuses qui vivent pour dribbler et la petite zone, sans la méchanceté qui apporte la punition, sans ce gaucher qui ne voit pas les poteaux de but mais juste le filet, le Atalanta ne serait pas là où elle est maintenant. Mais lui aussi, supérieur à Dybala pour beaucoup, serait vraiment si acclamé et protagoniste dans d’autres grands avec autant de héros en rose? Ce qui est certain, c’est qu’il aimerait essayer de trouver lui-même la réponse, l’entreprise le sait déjà. Si l’Atalanta reconfirme sa participation à la Ligue des champions, en se moquant de ses deux principaux prétendants, le numéro 72 est susceptible de choisir de rester une nouvelle fois. Mais encore plus cela dépendra de la valise de ce M. Gasperini avec lequel il est devenu concret et décisif, vide pour rester ou plein d’attentes pour plonger tête baissée dans une autre expérience. Parce que, en y regardant de plus près, les deux chasseurs de l’entraîneur de Golden Bench – Naples et Rome – sont les mêmes qui feraient de fausses cartes pour un 2X1 avec son élève le mieux entraîné. Après tout, le premier à appeler Ilicic pour le garder à Bergame l’été dernier était Gasperini, après ses 24 heures d’hésitation et la poignée de main avec Percassi, comme ce fut le cas en juillet 2017 pour les adieux à la Sampdoria et l’arrivée à Zingonia. Mais cette fois, quel sera le contenu de l’appel de juin (ou juillet, ou août, maintenant …)? Si l’entraîneur lui offre une passe trop «téléphonée» au but de l’adversaire, Bergame perdra la ligne avec deux géants. Mais une chose est sûre: 20 millions pour Ilicic ne suffiront pas.

GO SENS … Et même pas pour voler à la déesse Robin-Hood Gosens, la véritable révélation sous le filet de ce millésime. Déterminé à fabriquer des armes et des bagages uniquement “s’ils m’appelaient d’Allemagne en m’offrant un projet supérieur à celui d’Atalanta “. Et, en regardant son équipe préférée, que Schalke 04 en sixième position et -10 de la cinquième, vous pouvez bien dormir. Chelsea et Lyon n’ont pas peur, Gosens ne veut que «son» Allemagne. Et maintenant que l’Euro2020 est devenu 2021, il a encore un an pour s’envoler à Atalanta et lancer des fusées éclairantes à Löw et sa liste de joueurs appelés.