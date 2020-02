Atalantamania: un bon marché … pas cher! | marché

Le grand nom manque, l’achat VIP qui vous oblige à acheter une autre chemise avec son nom gravé dessus. Mais même Freuler, Gosens et Djimsiti, pour ne citer que les trois premiers qui me viennent à l’esprit, étaient M. Nobody avant de s’épanouir sous l’égide de M. Gasperini. C’est exactement ce qui est demandé au coach Nerazzurri, contre qui ils ont éclairci la rose comme il l’aime. Six éléments de moins qui ont épaissi les coffres de l’entreprise dirigée par les Percassi d’un autre joli nid d’oeuf. Pas tant pour investir dans ces paris que pour garder pour d’autres succès estivaux et pour les renouvellements, comme celui de Zapata qui, daprès les rumeurs persistantes de décembre et son retour sur le terrain reporté indéfiniment, vaut de l’or.

ACHATS- Mattia Caldara c’est l’achat le plus apprécié et tourné vers l’avenir de cette session d’hiver, son retour à la base a fait sourire les Nerazzurri, friands du joueur qui a grandi en Zingonie et qui avec Atalanta, il avait atteint l’objectif d’Uel. Prêt de 18 mois avec droit de rachat fixé à 15 millions d’euros, plus un pourcentage sur la revente future. Raoul Bellanova c’est le droit extérieur dont la Déesse peut avoir besoin, défenseur et milieu de terrain à l’occasion, prêté par Bordeaux avec un droit de rachat en juin 2021 fixé à 4,5 millions. Lennarst Czyborrra, le côté gaucher a été acquis par Heracles Almelo. Né en 1999, il a coûté environ 4 millions d’euros et il a signé jusqu’en 2024. Il a récolté 20 apparitions et deux passes décisives la première année aux Héraclès, durant la saison en cours il a porté le maillot dans 20 des 21 matches. Bosko Sutalo il a été acquis à 100% par Osijek, dont 5 millions d’euros plus 10% sur la revente future, avec un contrat de cinq ans de 350 milliers d’euros par saison, bonus inclus. Classe 2000, Sutalo est un jeune défenseur central, idéal dans les marques de l’homme de la Déesse parce qu’il est grand et physique. Adrien Tameze le prêt est venu avec le droit de racheter le Nerazzurri fixé à 8 millions d’euros. Le milieu de terrain de 1994 avec Nizza a récolté 85 matchs et 2 buts, dont six apparitions en UEFA Europa League. Ce sera une alternative importante au milieu de terrain aux coureurs de Roon, Freuler et Pasalic. Atalanta a également profité du marché d’hiver pour l’exercice de laoption de rachat pour la carte Duvan Zapata à la fin du prêt de deux ans de la Sampdoria. Le club Nerazzurri a dépensé un total de 26 millions pour l’opération, dont 2 prêts onéreux et deux tranches de 12 millions chacune.

VENTES- Personne ne s’attendait à la sortie de Andrea Masiello après neuf ans à Bergame, pourtant demain il portera le nouveau maillot de Gênes dans le match contre la Déesse et son numéro 5 sera porté par Tameze. Son déménagement au rossoblù valait 2 millions d’euros à la société Orobic, qui le revendait pour un titre définitif. Jusqu’en 2022, la signature avec les rossoblùs, laisse Atalanta après 187 matchs et 10 buts. Résolu le prêt «inutile» de Guillerme Arana, Arrière brésilien né en 1997 qui n’a touché le terrain avec les joueurs de Bergame que 4 fois. Il est maintenant à l’Atletico Mineiro jusqu’en juin 2021, avec une option de rachat. Musa Barrow, un peu surpris en août, il s’est envolé pour Bologne cinq mois plus tard et a déjà commencé à marquer. La classe de 1998 a été prêtée jusqu’au 30 juin 2021 avec une obligation de rachat, après 8 buts et 5 passes décisives en 52 apparitions avec la Déesse. Une autre résolution précoce, un autre nom qui ne s’est pas adapté au jeu gaspérinien: Simon KjaerMilan prêté jusqu’en juin 2021 avec droit de rachat après seulement 5 apparitions en Serie A et 1 en Ligue des champions avec la Déesse. Dejan Kulusevski c’est le coup qui a le plus porté à Atalanta, bien que loin de Bergame. Il restera à Parme jusqu’à la fin de la saison, mais il est déjà joueur de la Juventus. Acquisition définitive pour un montant de 35 millions d’euros payable en cinq ans aux citoyens de Bergame. Roger Ibanez enfin, il a été vendu à Roma en prêt pendant 18 mois avec une obligation de remboursement au 30 juin 2021, fixée à 8 millions plus 2 bonus. Le défenseur central brésilien né en 1998 ne s’était pas intégré et n’aimait pas: seulement deux sections du match en autant de changements avec l’Atalanta.

VOTE: 7- Au final, nous avons fait ce qu’il fallait, investir dans les jeunes, vendre des talents qui n’avaient pas de place ici et changer la physionomie pour la défense, le seul vrai département qui avait besoin de nouveaux éléments pour soutenir les différents Djimsiti, Palomino et Toloi. Le symbole du marché d’hiver d’Atalanta est l’échange Masiello-Caldara, passé vs futur, pour un cadeau à construire avec des propriétaires fixes, qui a de nouveau choisi de rester, et qu’ils pourront se reposer un peu plus avec l’entrée de ces réserves nouvelles et consentantes. 74 millions collectés sans se blesser, avec des joueurs presque inutilisés, 49 millions réinvestis, avec 15 autres en poche pour la rançon de Pasalic en juin. Pas mal.