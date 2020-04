Atangana: «Kessié? Nous restons à Milan qui veut grandir. Afrique, la vérité sur Belfodil et ma vie à la recherche … ‘| Serie A

Il donne plus de confiance à une paire de chaussures usées et dignes qu’à un smoking fier mais hypocrite. Timide, indisposé à la respectabilité vide, ouvert à des sourires entiers. L’agent sportif, George Atangana, est un homme qui a du mal à embrasser son ambition, qui n’a pas renoncé aux risques et aux peurs. Parce qu’au fond de l’obscurité de ses yeux sombres, pour le pousser, il y a des souvenirs de la vraie vie. Il y a le timbre frangible d’une voix âgée, gardienne consciente de l’atout le plus précieux: l’espérance franche préservée dans le cœur d’un enfant.

Bonsoir M. Atangana, que retenez-vous de votre passé au Cameroun?

«Je pense à mon enfance, mes amis. Je pense à toutes les vraies choses que l’Afrique a mises en moi. Je pense à la fraternité, aux enfants que nous étions. Et je pense inévitablement à ma cour, quand le soir, avant d’aller se coucher, la vieille dame nous a réunis. Elle était assise sur un tabouret, nous en cercle avec ses fesses par terre et ses genoux froncés. Nous avons écouté ses histoires, des histoires qui nous ont emmenés partout “.

Vous manquez tout ça?

«Les amis me manquent. Je manque le Nous sommes remplacés au Sono. Le déjeuner et le dîner me manquent, quand tout le monde s’est arrêté pour manger dans les maisons où c’est arrivé. Quand le voisin a crié “C’est prêt” et tout le monde se glissait dans une porte. “

L’Afrique n’est pas seulement celle qui meurt de faim.

«Dieu ne nous a pas donné d’argent, mais en retour, il nous a offert la nature. En Afrique, la nourriture ne manque pas, nous pouvons la trouver grâce à l’immense variété que la région offre. Ensuite, il est clair que dans les états d’urgence, tout change. Les guerres détruisent, provoquent la faim et la mort. Mais l’Afrique n’est pas seulement cela, heureusement “.

Que pensez-vous lorsque vous écoutez des slogans comme “Aidons-les à la maison”?

«Je pense que malheureusement les Africains n’ont jamais eu de maison. Pensez-y, nous sommes tous dans tous les invités de notre territoire. Nous avons une richesse de toutes sortes, qui nous est volée à temps par les pays que nous appelons civils. Démocrates. La vérité, c’est qu’à la maison ils nous exploitent, malheureusement avec la complicité de nos politiciens. Dans notre région, il y a un dicton: “Personne ne peut venir te blesser chez toi si quelqu’un dans la maison ne lui a pas ouvert la porte”.

Quelle Italie a été celle qui vous a accueilli?

«Un pays merveilleux, plus ouvert, tolérant. Il n’y a aucune haine que je perçois maintenant. “

Rappelez-vous les premiers jours?

«Impossible de les oublier. Je suis arrivé et j’attendais une chambre dans l’internat, un logement universitaire, mais pour les questions bureaucratiques, l’affaire ne montrait aucun signe de déblocage et le fait que je ne parle pas un seul mot d’italien n’a certainement pas aidé à accélérer les procédures. J’étais un peu perdu parmi mes diverses inquiétudes lorsqu’à un certain moment une dame s’est approchée de moi pour parler à la femme au comptoir et quand elle m’a vu attendre, elle m’a aussi posé quelques questions. C’était un professeur d’italien qui avait travaillé au Sénégal et pour cette raison il parlait très bien le français. Il a pris mon cas à cœur et a soudainement composé un numéro de téléphone. Je n’ai pas compris, mais quinze minutes plus tard je me suis retrouvé devant ce qui s’est avéré être deux vrais anges pour moi. J’étais juste un étranger, ils ne savaient pas qui j’étais, mais ils avaient déjà décidé qu’ils m’aideraient après avoir reçu cet appel téléphonique auquel ils n’ont réussi qu’à répondre par accident. “

Dans quel sens?

“Il n’y avait pas de téléphones portables et ils étaient prêts à voyager. Ils fermaient la porte pour partir en vacances pendant trois mois lorsqu’ils ont entendu le téléphone sonner depuis le palier et sont rentrés dans la maison. Ils sont venus me chercher et m’ont emmené dans leur appartement, ils m’ont laissé les clés, de l’argent et un frigo plein. Ils sont partis pour les vacances et chaque week-end ils sont venus pour bien se vérifier. “

Quelque chose d’impossible de nos jours.

« Impensable. Pas seulement en Italie. C’est le monde qui change, il court sans direction, sans véritable raison. Elle enlève des certitudes, nous prive d’affections. Tout cela au nom de l’entreprise. Donc, à la fin de la course, vous vous retrouvez seul et devant un ravin, et vous vous demandez pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté auparavant. Nous avons perdu la foi, nous ne savons plus nous donner. Mais si vous y réfléchissez, nous ne savons même plus comment recevoir. Parce que chaque fois que nous nous attendons à ce qu’ils nous demandent quelque chose en retour. “

Rappelez-vous les débuts de l’avocat?

«Des moments difficiles de souffrance et d’engagement constant. C’était mon deuxième travail, que j’ai évidemment soutenu avec le premier. J’étais employé dans un magasin d’optique et j’ai investi les bénéfices dans ma passion, qui a toujours nécessité de nombreux voyages “.

Et puis il est arrivé à son premier footballeur.

«Robert Maah, un footballeur fantastique et un homme exceptionnel. Je l’ai emmené au championnat d’excellence, à Faenza. Il a reçu le meilleur joueur de la catégorie en Émilie-Romagne, 21 buts en 19 matchs et l’appel de Bari est arrivé l’année suivante. Tout a commencé comme ça “.

Mais qu’est-ce qui se cache derrière Robert Maah?

«Il y a des moments très difficiles où la vie vous met vraiment à l’épreuve. Moments où vous êtes presque convaincu que peut-être la meilleure chose est de le laisser tranquille. Parce qu’il n’est pas facile de compter avec fierté et dignité, mais ceux qui travaillent avec le sacrifice ne doivent avoir honte de rien “.

Voulez-vous nous parler de ces moments?

«Je vais vous en dire deux. Le premier est lié à mon voyage en Belgique. Je suis signalé à un footballeur et je pars aller le voir, je planifie tout en détail mais quand j’y arrive je me rends compte que je dois m’arrêter plus longtemps. Une rencontre avec le footballeur est nécessaire, mais je n’avais pas assez d’argent. J’ai dû décider de payer pour l’hôtel ou de manger et j’ai opté pour le deuxième choix. Je suis allé dormir à l’aéroport. “

Le deuxième?

“Avez-vous déjà vu ce célèbre film” La poursuite du bonheur “?

Bien sûr, pourquoi?

«La routine était que, chaque jour, une course folle vers le bus pour accompagner mon fils à l’école. L’hiver a été très froid cette année-là, un matin, nous avons quitté la maison pour aller à l’arrêt de bus comme d’habitude et tout nous est apparu, l’eau glaciale et le vent. Il pleuvait, il y avait un demi-mètre de neige sur le sol qui s’était déposé la veille et un bourbier avait été créé qui nous rendait difficile le déplacement. Nous sommes arrivés à l’école dans des conditions révisables et mon fils, qui était très jeune à l’époque, m’a regardé à un moment donné: “Papa, s’il te plaît, achetons au moins une Fiat.” Cela m’a fait sourire et réfléchir, à ses yeux, Fiat était un luxe ».

Quel transfert vous a poussé à continuer?

«Ousmane Dramé à Padova Calcio. C’est la négociation qui m’a fait comprendre pour la première fois que je pouvais vivre de ce métier. Je vais le voir à Paris, je le remarque et je l’amène en Italie. Nous arrivons à Padoue, il y avait Foschi, et l’audition a très mal commencé. Deux premières balles; un arrêt régulier et manqué avec le ballon glissant sous sa semelle. Le garçon se tourne vers moi, je suis calme, j’aurais aimé disparaître. Puis il s’allume et commence soudain à montrer des choses merveilleuses. Une bonne satisfaction vient, mais je continue à travailler dans la boutique d’optique “.

Mais il a acheté au moins une voiture.

“Oui, (rires, ndlr) pour la satisfaction de mon fils, j’ai pris une petite voiture.”

La vie les change vraiment avec Belfodil.

«C’était une belle perspective de Lyon mais ils étaient prêts à la donner. J’avais pris sa procuration et je me souviens que je me promenais dans l’hôtel Quark quand à un certain moment j’ai vu un Zanzi occupé, à l’époque de la DS de Bologne, faire des allers-retours dans le couloir. Je lui demande “Roberto, qu’est-ce que tu cherches?” “Un attaquant”, a-t-il répondu. Je lui ai parlé de Belfodil, il le connaissait. Après 5 minutes, nous avons tout signé. “

Cours net, Bologne, Parme, Inter.

«Bologne a décidé de ne pas le racheter et Parme est arrivée. Donadoni l’avait vu dans le match comme un adversaire et il avait aimé. Passez une bonne saison, établissez-vous comme l’un des meilleurs espoirs de la ligue et gagnez l’intérêt de l’Inter. “

Rappelez-vous l’accord?

“Avec l’Inter, nous nous sommes mis d’accord immédiatement, mais les clubs avaient du mal à trouver une formule. Ils ont fermé en insérant Cassano et ma vie professionnelle a eu un tournant décisif à ce moment précis “.

Bien que de façon inattendue, quelque chose se soit mal passé.

«Le talent dans le football n’est pas tout et Belfodil l’a montré. Même maintenant, il arrive d’en parler avec lui. Il était immature, il ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé de chance et certaines de ses attitudes, ainsi que des bancs, lui faisaient développer l’idée de partir. Avant d’accepter Livourne qui avait refusé 12 offres, il risquait de me rendre fou. Ensuite, je lui ai remis la procuration et je l’ai laissé partir. Ce n’était pas une simple période. Aujourd’hui, il est devenu un homme, a mûri et a une belle famille. Ishak se retrouva, ce n’était qu’une question de temps. il fait de grandes choses avec la chemise Hoffenheim et je lui souhaite de continuer comme ça “.

Vient ensuite Kessié.

“Un garçon au cœur d’or, honnête et reconnaissant, des qualités qu’il est aujourd’hui impossible de trouver dans le monde d’aujourd’hui, notamment dans le football.” Stella Club contre Africa Sport, ce garçon arrive dans les dix dernières minutes et me laisse des sensations uniques. Je le suis également au championnat du monde et trouve le rivage d’Atalanta. Après six mois à Bergame, je l’emmène à Cesena et qui dois-je y trouver? Foschi, le même qui était à Padoue avec Dramé. C’est un cercle qui se ferme. Franck dispute une grande saison, Rome lui demande avec insistance mais nous décidons de rentrer à Bergame et de faire une année avec Gasperini “.

Bon choix.

“Choix judicieux. A Bergame, Franck montre toutes ses qualités. Je me souviens d’un match en particulier, Atalanta-Inter, remporté par les joueurs de Bergame. A la fin du match, Ausilio m’a téléphoné, qui m’a abandonné depuis l’époque de Belfodil, et m’a dit: “Mais alors tu ne meurs jamais.” “” Je suis africain, j’ai du cuir dur “, ai-je répondu.”

L’AC Milan est venu.

«Rome et Atalanta avaient parcouru un long chemin mais nous étions parvenus à un accord verbal avec les Rossoneri. En réalité, la chose sensationnelle s’est produite avec l’Inter. “

C’est-à-dire?

«J’ai eu une poignée de main avec Milan lorsque le club Nerazzurri m’a appelé pour me dire que nous aurions dû absolument nous rencontrer pour parler de Franck. Un rendez-vous dans un lieu insolite. L’Inter a sérieusement tenté d’entrer dans le dernier virage pour Kessié mais j’avais désormais donné ma parole à Milan, qui vaut plus qu’une signature. “

Quel sera l’avenir de Kessié

«Je me souviens que nous avons épousé Milan quand c’était un pari, nous l’avons fait parce que c’est un club qui a toujours beaucoup compté pour nous. Il y a maintenant un projet en cours de développement et pour cette raison, le présent m’amène à penser que l’avenir peut aussi être rouge et noir. Nous sommes dans l’un des clubs les plus importants du monde, qui ne connaît certainement pas le moment de la plus grande splendeur, mais qui a l’intention de se relancer “.

Qu’est-ce qui a freiné la croissance de Milan?

«Dans tout projet, les changements constants déstabilisent. C’est un fait. “

Le problème des coronavirus force Kessié à rester en Afrique.

“Oui, la Côte d’Ivoire a fermé ses frontières et pour cette raison ce n’est pas facile de la ramener, mais je sais qu’elle n’est pas là avec mes mains. Franck s’entraîne tous les jours pour être trouvé prêt et essaie de se rendre utile aussi d’un point de vue social. Il a envoyé de la nourriture aux familles en difficulté et a donné des masques et des désinfectants. Dans une situation comme celle-ci, quiconque peut aider doit le faire. “

Le prochain joueur qui amènera en Italie?

«Je souhaite que vous ayez le nom de Frank Boya de Mouscron. Milieu combinant technique et force physique, 194 cm par 92 kg. Très fort et incroyable, à l’expiration du contrat ».

Où vous voyez-vous comme un aîné?

«Où le monde m’emmènera, où la vie me mènera. Peut-être dans une cour, sur un tabouret, avec beaucoup d’enfants assis “.