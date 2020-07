Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid

Cela a peut-être été le match le plus difficile à faire sur le calendrier, et celui qui, si Madrid devait gagner – leur serait extrêmement bénéfique lors de la course au titre. Bilbao est toujours une lutte énorme, et le manque de supporters dans le stade n’allait pas changer cela. Après avoir joué un match trois jours auparavant, Zidane a apporté cinq changements à son alignement, notamment donner à Éder Militão une sortie en défense. Le match était exactement comme prévu, Madrid travaillant dur pour créer très peu d’ouvertures. Un autre but de pénalité de Sergio Ramos en seconde période a été suffisant pour se faufiler avec une victoire 1-0 alors que le tempérament montait en flèche.

Thibaut Courtois – 7: La liste des draps propres ne cesse de s’allonger pour Thibaut. Il a vraiment commencé à consolider sa place parmi les meilleurs gardiens de but du monde, si cela avait été mis en doute en premier lieu. Ce match était en fait plus calme que prévu pour lui, mais il a quand même trouvé la marchandise – réalisant une bonne sauvegarde en première mi-temps pour parer une tête solide.

Dani Carvajal – 7: Aurait été un autre très bel affichage de Dani sans quelques décisions qui auraient pu être coûteuses. Une première chance de concilier Benzema pour un but certain a été gâchée lorsqu’il a joué le ballon en l’air plutôt qu’aux pieds. Ailleurs, il était le coupable de quelques passes mal placées, surtout au début. En plus de cela, il était une menace constante sur le côté droit et produisait plus offensivement que ce que Rodrygo avait réussi à faire.

Sergio Ramos – 7: Pas un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison, mais il a quand même décidé le match d’une manière ou d’une autre. A aidé à maintenir cette feuille blanche, même si certains défenseurs de mauvaise qualité pour permettre une passe simple pour atteindre Iñaki Williams, mais l’attaquant était hors-jeu de toute façon. Sa distribution était parfois aussi capricieuse que celle de beaucoup de ses coéquipiers, mais quand le moment est vraiment venu, il s’est intensifié pour marquer le vainqueur sur place de la manière la plus calme possible. Aurait pu infliger un penalty de la même manière que la victoire de Madrid, mais l’arbitre a choisi de ne pas utiliser le coup de sifflet.

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Éder Militão – 7,5: Avancé à la place de Varane, et tu n’aurais pas vraiment su la différence. Il a refusé à Iñaki de passer deux fois en tête-à-tête et n’a jamais eu besoin de récupérer car il était toujours positionné en conséquence. Je ne me souviens pas encore que cet homme ait un meilleur match avec un maillot madrilène.

Marcelo – 6,5: Des erreurs de passes idiotes sévissaient de Madrid en première mi-temps, et Marcelo en a certainement été victime. Pourtant, il a récupéré très bien sur la défensive pour bloquer un effort de Williams, malgré l’attaquant hors-jeu. Plus tard, il a été victime d’une faute pour mériter la chance du Real Madrid.

Casemiro – 8: Un changement massif de Casemiro, faisant ce qu’il fait le mieux! L’un des rares joueurs qui avait l’air bien en possession tout au long du match aujourd’hui – et sans lui, il a magnifiquement interrompu le jeu. Il a récupéré un carton jaune tard, mais même ce défi avait l’air vraiment bien chronométré. Un homme potentiel de la performance du match?

Fede Valverde – 6: J’ai travaillé très dur dans un poste plus avancé que son rôle habituel, mais je n’avais pas vraiment beaucoup de cette performance de Fede aujourd’hui. Parfois en possession, il était très imprudent, et hors de lui, il avait l’air un peu perdu. Quoi qu’il en soit, cette performance ne change pas mon opinion qu’il aura toujours un énorme mot à dire dans cette course au titre.

Luka Modrić – 8: Luka a vieilli comme du vin dans ce jeu, et à la fin, ça devenait un peu idiot. Sa résistance à la presse, y compris les noix de muscade et les films, n’a fait que rendre les joueurs de Bilbao plus en colère – au point où cela a commencé vers la fin quand un joueur n’a pas aimé être humilié du tout. Ils sauront de ne pas marquer Luka, la prochaine fois …

Rodrygo part – 6: Semblait vraiment unidimensionnel sur le côté droit, et ne pouvait pas rassembler beaucoup en termes de créativité. A eu une chance de marquer, mais a dirigé le ballon au-dessus de la barre. Alors que le ballon d’Asensio était de qualité – il arrivait assez rapidement pour prendre une décision concrète.

Marco Asensio – 7: Pour un joueur qui est resté si longtemps sans jouer, Marco était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain. Ses manières et son excitation lorsqu’il portait le ballon ont vraiment apporté quelque chose au jeu sur le côté gauche, et un autre jour, il serait parti avec au moins un but ou une aide à son nom. Un affichage très prometteur en effet …

Karim Benzema – 6: Une projection plus silencieuse de l’attaquant qui a beaucoup joué ces derniers temps. Il a quand même eu la chance de monter sur la feuille de match après avoir bien descendu le ballon dans la surface, mais a choisi de ne pas appuyer sur la détente quand il avait plus de temps qu’il ne le pensait. En dehors de cela, il a eu du mal à se placer derrière la défense sévère de Bilbao. Quelques belles touches dans les zones ont permis au ballon de bien bouger.

Photo par UGS Vision / MB Media / .

Substitutions:

Lucas Vázquez – 6: J’ai vraiment aimé les interactions de Lucas après son arrivée. Il a bien fait de calmer le jeu et a pris les bonnes décisions dans les bonnes zones. C’est tout ce que Zidane aurait demandé. Pour cette raison, il obtient une note après seulement 15 minutes environ.

Vinícius Júnior: Vinícius a fait le contraire de superbement ces derniers temps après une poussée de bonne forme, mais n’a pas pu continuer cette course dans le court laps de temps qui lui est accordé aujourd’hui. Nous avons pu constater son influence défensive en constante amélioration, mais il n’a toujours pas réussi à en faire assez pour obtenir une cote aujourd’hui.

Toni Kroos: Entré et presque marqué après que Modrić ait cherché à le faire passer, mais il a juste raté le ballon. Était un soldat de la paix utile dans le combat? Pas de notation.

Luka Jović: Je l’ai vu venir, mais je ne l’ai plus revu après. Pas de notation.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce / .

Cette victoire place le Real Madrid dans une position très confortable avec seulement quatre matchs de championnat à disputer. De ces quatre – sur le papier, trois d’entre eux sont plus que gagnables. Seul Villarreal à domicile représente une menace. Bien sûr, les choses tournent rarement comme elles le devraient sur papier. Mais avec la façon dont cette équipe joue après avoir remporté quatre blanchisseries d’affilée maintenant et remporté tous les matchs depuis le début de la saison – il y a de nombreuses raisons d’être plus qu’espérant à ce stade. Que pensez-vous du jeu et qui serait votre homme du match?