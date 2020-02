Athletic Bilbao vs Barcelona, ​​Copa del Rey: Nouvelles de l’équipe, Aperçu du match

Compétition / Tour: Copa del Rey 2019-2020, quarts de finale

Barcelone Outs & Doubts: Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Neto (sortie)

Sorties et doutes athlétiques: Óscar De Marcos (sortie), Aritz Aduriz (doute)

Date / heure: Jeudi 6 février 2020, 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, vendredi)

Lieu: San Mamés, Bilbao, Pays basque, Espagne

Arbitre: Juan Martínez Munuera

Comment regarder à la télévision: StarTimes World Football (Nigeria), non disponible (USA, UK, Inde), Cuatro (Espagne), autres

Comment diffuser: ESPN + (USA), DAZN (Espagne), autres

Le monde a basculé à Barcelone. Tout a commencé mardi avec la nouvelle qu’Ousmane Dembélé a une autre blessure grave et pourrait ne plus jouer pour le club; puis nous avons appris que Lionel Messi a subi une blessure qui affecte clairement son jeu et n’est pas traité correctement simplement parce que tout le monde est blessé et le Barça a laissé deux attaquants entrer dans la fenêtre de transfert pour une raison quelconque.

Ensuite, les choses sont devenues nucléaires lorsque Lionel Messi et Éric Abidal ont déclenché une guerre des mots, conduisant à une vilaine crise très publique entre deux des légendes modernes du club. Peu importe qui a tort ou raison (alerte de spoiler: personne n’a raison), c’est un triste état de choses et l’homme en charge de tout semble ne pas savoir quoi faire ensuite.

Et avec ce beau fond, le Barça doit jouer un match de Copa del Rey loin de chez lui contre l’Athletic Bilbao, qui a battu les Blaugrana dans le match d’ouverture de la saison dans ce qui était vraiment l’étincelle de ce qui a été une saison pour oublier un des meilleurs clubs de le monde.

La grande chose au sujet du sport, c’est qu’il vous offre une évasion quand la vie est nulle. Le problème est que le Barça aspire plus que la vie en ce moment. Peut-être même qu’une grosse victoire à Bilbao ne suffit pas à améliorer les choses, mais je ne veux vraiment pas que cette équipe perde. Il y a eu assez de défaites cette semaine.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Firpo; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati

Athlétique (4-2-3-1): Simón, Capa, Yeray, Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Raúl García, Muniain; Villalibre

PRÉDICTION

Peut-être qu’être en colère contre les gens est exactement ce dont Messi a besoin pour surmonter la douleur et la mauvaise forme et nous conduire à une grande victoire à l’extérieur: 3-0 Barça, GOAT-trick.

Ouais, je suis optimiste. Nous en avons vraiment besoin en ce moment.