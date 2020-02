Athletic Bilbao vs Barcelona, ​​Copa del Rey: Score final 1-0, le Barça domine la deuxième mi-temps, perd le cœur brisé de San Mamés

Dans une Copa del Rey de bouleversements fous, les champions de tous les temps sont sortis. Barcelone a été éliminée par l’Athletic Bilbao à San Mamés d’une manière déchirante, perdant 1-0 grâce à un vainqueur tardif d’Iñaki Williams dans un match que le Barça ne méritait tout simplement pas de perdre. Mais ils l’ont fait, et une semaine terrible pour les géants catalans empire.

PREMIÈRE MOITIÉ

Dès le début, cela ressemblait à un match à élimination directe, avec une pression et une intensité élevées des deux côtés et très peu d’espace pour créer des opportunités devant le but. Le Barça était la meilleure équipe car ils gardaient le ballon plus et semblaient plus dangereux avec lui, mais l’Athletic a également eu quelques opportunités grâce à leur pression élevée et à quelques moments tremblants avec le ballon à ses pieds par Marc-André ter Stegen .

En ce qui concerne les chances, il n’y en avait qu’une seule: au début du jeu, Lionel Messi a effectué l’une de ses courses de marque et a trouvé Ansu Fati, qui a tiré un coup avec son pied gauche et s’est approché à quelques centimètres d’un but grâce à un grand bloc au goalline par Unai Núñez. Le meilleur moment de Bilbao est venu d’une mauvaise passe de Ter Stegen et d’une frappe très dangereuse de Dani García.

À la mi-temps, le Barça était légèrement meilleur, mais c’était le match de n’importe qui alors que nous atteignions les 45 dernières minutes.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça était absolument dominant pour entamer la deuxième mi-temps: alors que la pression de l’Athletic ralentissait et que des espaces commençaient à s’ouvrir à l’intérieur du dernier tiers, les Blaugrana envoyaient plus de corps en avant et étaient très agressifs lors de leurs passes et couraient dans la surface avec Frenkie De Jong a surtout la liberté de courir en avant et de jouer un deuxième faux neuf aux côtés de Messi.

De Jong a été impliqué dans deux situations de pénalité: la première a donné lieu à un carton jaune pour la simulation et la seconde a été une poussée claire dans le dos des Néerlandais par Ander Capa qui a été en quelque sorte ignorée par l’arbitre sur le terrain et VAR.

Le Barça était clairement la seule équipe à vouloir remporter cette victoire en régulation, et la substitution d’Arthur a complètement changé le jeu: le Brésilien est venu, avait l’air fantastique sur le ballon et a créé les deux plus grandes chances de la nuit avec quelques passes géniales. Antoine Griezmann et Lionel Messi se sont retrouvés seuls à la réception de ces passes devant le but, mais Unai Simón a fait deux arrêts spectaculaires pour sauver la vie d’Athletic.

Et puis, le chagrin. Après un centre d’Ander Capa, Iñaki Williams est rentré chez lui vainqueur à la 93e minute, et le Barça est sorti de la Copa del Rey de manière brutale.

Athlétique: Simón; Yeray, Núñez, Martínez; Capa, Dani García, Vesga (San José 65 ’), Yuri; Raúl García (Ibai 88 ’), Muniain (Aduriz 77’), Williams

But: Williams (90 ’+ 3)

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué (Umtiti 79 ’), Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Rakitic (Arthur 68 ’); Roberto, Messi, Ansu Fati (Griezmann 57 ’)

Buts: Aucun