Athletic Bilbao vs Barcelona LIVE Hora, Canal, Où regarder les quarts de finale Copa del Rey 2019-2020

Grand match de pouvoir pour pouvoir avoir ce jeudi 6 février en quart de finale de la Copa del Rey 2019-2020, quand il Athletic Bilbao Cherchez à profiter de votre statut local pour ajouter la victoire et le classement, mais vous aurez un test très difficile lors de la réception d’un Barcelone qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Stade San Mamés.

Comment les équipes arrivent

L’image de Athletic Bilbao a une campagne irrégulière en Liga errant dans une demi-table. Ils viennent d’un coup dimanche dernier lorsqu’ils ont reçu Getafe dépassé 0-2 et s’éloignant ainsi des positions européennes.

Les Lions de San Mamés Ils n’ont pas passé un bon moment en huitième de finale de la compétition où ils ont mesuré Tenerife. Ils ont subi une expulsion juste après 2 minutes, mais ils ont réussi à égaler 2-2 en temps réglementaire pour aller en prolongation où, à deux minutes de la fin, Yuri Berchiche Il a obtenu le match nul 3-3 pour aller aux tirs au but où ils ont finalement remporté la victoire.

De son côté, le Barcelone Il reste l’un des rivaux à s’imposer en Liga où les secondes ne passent qu’en dessous du Real Madrid. Dimanche dernier, ils ont reçu Levante, les pliant 2-1 avec double Ansu Fati.

Les Blaugranas ils n’ont eu aucun problème en huitièmes de finale de la Coupe, la semaine dernière, quand ils ont reçu les Leganés réalisant un écrasement 5-0 avec le double de Leo Messi et les annotations d’Antoine Griezmann, Clément Lenglet et Arthur Melo.

Les deux Athletic Bilbao comme lui Barcelone Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent réaliser le triomphe du classement, il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur passera en demi-finale et le perdant sera éliminé.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 16 août à LaLiga à San Mamés. Dans ce choc, le Les lions ils ont été laissés avec la victoire 1-0 grâce au score solitaire de Aritz Aduriz A une minute de la fin.

Time and Channel Athletic Bilbao vs Barcelone

Le jeu entre Athletic Bilbao vs Barcelona il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 19 h 00 dans le Pacifique et à 22 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Diffusion de la fête Barcelona vs Athletic Bilbao LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Quatre En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera pour SKY Sports, en Amérique du Sud, ce sera par DirecTV Sports, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir par ESPN +. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la RFEF qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Athletic Bilbao vs Barcelona LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui sortiront tout pour la victoire, aucune n’arrivera à son meilleur, mais sortira pour tout. Les Blaugranas ce sont des favoris, mais Les lions Ils sont à la maison où ils deviennent généralement forts. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Athletic Bilbao vs Barcelone.

Athletic Bilbao vs Barcelona LIVE Hora, Canal, Où regarder les quarts de finale Copa del Rey 2019-2020