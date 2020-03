Athletic Club, Yuri Berchiche: “L’objectif le plus important de ma carrière”

L’arrière gauche Yuri Berchiche, auteur de l’objectif de qualification de l’Athletic Club pour la finale de la Coipa del Rey, a analysé la rencontre devant les médias basques: «Heureux pour l’équipe, nous avons beaucoup souffert et nous irons avec tout pour gagner la finale. C’est un jeu collectif, l’effort appartient à tout le groupe et je suis content, on souffre mais on le mérite. Le football, c’est ça, il faut avoir confiance, en une minute la dynamique peut changer. Quand il a semblé qu’ils allaient nous éliminer, le but est venu. L’objectif le plus important de ma carrière? Sans doute, j’en ai mis quelques-uns mais aucun avec cette importance. Je serais très heureux de remporter ce trophée avec Athletic. »