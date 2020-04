Athlétique, Aduriz veut reporter sa retraite pour disputer la finale de la Copa del Rey

Aritz Aduriz a annoncé déjà en août dernier que ce serait sa dernière saison de football. Et la meilleure occasion de terminer avec un épanouissement lui a été présentée lorsque son athlète a conquis la finale de la Copa del Rey, qui se jouera dans un derby tout basque contre la Real Sociedad. Final reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus. Le drapeau athlétique n’a cependant pas l’intention de laisser le travail inachevé et a assuré qu’il demanderait la prolongation du contrat au moins jusqu’au match en question: “Ce n’est pas une décision qui ne dépend que de moi. Je dois trouver un accord avec le Athlétique. Pour ma part, je peux dire qu’il n’y aurait rien de mieux que de jouer et de gagner cette coupe. “