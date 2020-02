Athlétique, Garitano: “Getafe a montré qu’il s’agit d’une équipe de champions”

Gaizka Garitano, entraîneur de l’Athletic Club, a reconnu que le Getafe CF savait imposer son jeu à San Mamés: «Getafe est une équipe de Champions et il l’a prouvé, il fait très bien son travail. Nous savions que prendre de l’avance serait un grand avantage. Nous avons manqué de fraîcheur et ils viennent de gagner. Ils font beaucoup de fautes, empêchent le jeu d’avoir une continuité et nous avons été conditionnés par leur premier but. Le jeu jusque-là était très homogène. Nous pourrions être en vie jusqu’à la fin mais cela ne pouvait pas être le cas et ils gèrent très bien le résultat », a-t-il déclaré sur Movistar TV.