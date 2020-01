Athlétique, roi du football en open en Liga Santander

Les données sont accablantes: Athletic est l’équipe espagnole de mode du football à la télévision en plein air. Chaque jour, GOL propose une réunion de LaLiga Santander et le groupe de Bilbao est l’une de ses «stars» après les 19 premières dates, suivi de près par le Betis et la Real Sociedad. Au contraire, Eibar et Leganés n’ont pas été vus ouverts jusqu’à présent. Les armuriers seront libérés au second tour. Les cornichons devront attendre.

15/01/2020

À 08:09

CET

On peut dire que l’équipe qui forme Gariz Gaizka Il a été le protagoniste de près de la moitié des matchs ouverts du premier tour: 8 sur 19. Et Il est également «payé» sur le Strip du dimanche à 14h00., en vigueur depuis le 6 octobre. Six des onze matchs à l’heure du repas du dimanche avant l’équateur de LaLiga Santander 2019-2020 Ils ont eu Athletic sur l’herbe.

Bon public, popularité, spectacle & mldr; Tout cela peut expliquer le favoritisme envers les habitants de Bilbao lors du choix du jeu ouvert. La vérité est que le solde des 19 réunions proposées jusqu’ici en dehors des plateformes de paiement les place en tête. Et encore plus si l’on considère que ils ne peuvent être retransmis dans ces conditions que douze fois à chaque épreuve.

Tout cela parce que L’Athletic fait partie des 13 clubs qui ne jouent pas de tournois européens cette saison, l’une des «exigences» devant être retransmises à la télévision en Liga Santander. Barça, Real Madrid, Atlético, Valence, Séville, Getafe et Espanyol ils ne peuvent être vus que dans quelques matchs de la Copa del Rey ou, dans le cas des trois derniers, lorsque GED retransmet un match de Ligue Europa.

Cet aspect réduit les options de choix d’un jeu ouvert, en tenant compte des affrontements contre ces équipes. Mais Athletic est le plus choisi, à côté du Betis de Rubi – six matchs – et de la Real Sociedad, vu en ouverture cinq fois. Aussi Osasuna et Villarreal Ils ont gagné leur part dans ces rencontres, avec quatre présences chacun au premier tour.

LES OUBLIÉS

Au lieu de cela, il y a des clubs invisibles en plein air. Quelques témoignages, comme Alavés et Real Valladolid, qui n’est apparu qu’une seule fois dans GOL. D’autres, pas même ça. Jusqu’à maintenant, les fans d’Eibar et Leganés ont dû se résigner à regarder les matchs de leurs équipes préférées via les plateformes de paiement. Pas une seule rencontre télévisée d’eux en plein air dans toute la première partie du championnat.

Il est prévu que ce facteur sera corrigé dans le reste de la saison. Pour le moment, après avoir rendu public les horaires des quatre premiers jours du second tour, on sait déjà que Eibar sera télévisé deux fois sur open: Dimanche 26 janvier à Balaidos contre Celta et, une semaine plus tard, à Ipurua contre Betis.

Les cueilleurs devront attendre autre chose, bien que la première occasion puisse se présenter le jour 24, lors de la visite du Betis à Butarque. Cependant, à cette même date, cinq autres jeux peuvent être proposés en ouverture, certains aussi attractifs que l’Athletic-Osasuna, Villarreal-Levante ou Eibar-Real Sociedad. Dure «compétition».

PRESQUE UN MILLION DANS LE DERBI

Les audiences des parties ouvertes sont diverses. Les auditeurs ont enregistré 941 000 spectateurs dans le derby basque Athletic-Real Sociedad, joué l’avant-dernier jour d’août, mais aussi 313 000 à Majorque-Osasuna qui a été joué un jeudi à 19h00 Ce sont les chiffres les plus élevés et les plus bas jusqu’au jour 19, avec une moyenne approchant 600 000 téléspectateurs. Exactement, 590.816.

Et si l’Athletic est l’équipe la plus choisie, le succès est soutenu par le nombre moyen de spectateurs qui ont leurs matchs ouverts. 625 125, légèrement au-dessus des 624 817 que le Betis fait en moyenne, bien que ce dernier avec deux matchs de moins grâce à GOL. La Real Sociedad complète le podium, comme cela se produit également dans le cas des matchs télévisés, avec 581 560.

TROIS SEULEMENT SANS OBJECTIF

Analyser les résultats des matchs télévisés du premier tour, l’équilibre favorise les équipes locales, avec dix victoires, pour quatre victoires visiteurs et cinq matchs nuls. Au niveau du marqueur, la bonne nouvelle pour l’émission de télévision est que le score a été modifié dans 16 des 19 matches, avec des buts comme 5-1 de Villarreal au Betis ou l’excitant 3-4 dans le match Osasuna-Real Sociedad. Le 0-0 n’a pas changé en seulement trois matchs: Mallorca-Athletic, Osasuna-Betis et Villarreal-Athletic.

Soit dit en passant, pour deux des trois promus cette saison, la télévision en plein air a un certain «badge», car ils ne gagnent pas dans ces circonstances. Fait intéressant, ce sont les deux clubs “rouges” de la catégorie. Majorque a tiré les trois matchs qui a émis GOL tout en Osasuna présente un équilibre de deux matchs nuls et deux défaites. Ce dernier, à El Sadar et contre ses rivaux basques. Athlétique et Real Sociedad. La troisième équipe qui est montée depuis lors a appelé LaLiga 1 | 2 | 3, Grenade, a un «visage et une croix» en plein air: triomphe à domicile contre le Betis et défaite à San Mamés.

MÉDIÉ, ARBITRE OUVERT

Dans le chapitre sur l’arbitrage, 13 des 20 membres de la catégorie la plus élevée ont été juges des matches ouverts du premier tour, avec un nom en haut du «podium»: David Medié Jiménez. L’arbitre de Sabadell a jusqu’à présent appelé trois matches dans ces circonstances, un de plus que son partenaire au sein du Comité catalan, l’international Xavier Estrada Fernández, et trois autres tresses, Lamb Vega, Jaime Latre et Sánchez Martínez.

La liste des arbitres continuera de s’allonger, comme le nombre d’équipes télévisées en public. En ce moment, face au deuxième tour qui débute officiellement ce week-end, on sait déjà que les matchs peuvent être regardés par GOL Betis-Real Sociedad, Celta-Eibar, Eibar-Betis et Real Sociedad-Athletic. Dans trois des quatre affrontements, présence des équipes «préférées» dans ce type de match, avec Athletic comme le roi incontesté du football qui peut encore être vu sans payer.