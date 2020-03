Atlas a vaincu Toluca en finale avec Lorenzo Reyes en entrée »Presse

Dimanche 15 mars 2020

La boîte du «renard» a remporté une importante victoire 3-2 contre les «diables rouges» lors de la journée 10 de la Clausura de Liga MX. L’ancien milieu de terrain de l’Université du Chili a joué 81 minutes tandis qu’Ignacio Jeraldino n’a pas été convoqué en raison d’un muscle ennuyeux.

Atlas a remporté une victoire de 3-2 lors de sa visite à Atlas pour la dixième date de la Liga MX. Le milieu de terrain national Lorenzo Reyes était un partant et a vu l’action jusqu’à la 81e minute tandis qu’Ignacio Jeraldino n’a pas été appelé pour ce match en raison d’une blessure musculaire qui l’a laissé de côté.

En première mi-temps, Atlas a rapidement surpris le local et en a profité grâce au score de Diego Barbosa (4 ′) mettant la surprise. Cependant, la joie des «renards» a été courte car le local a mis la parité avant la demi-heure aux pieds de Leonardo López (22 ′). Malgré le fait que les deux équipes ont continué à chercher l’avantage, la première étape a terminé le niveau.

Déjà dans le complément, encore une fois le visiteur est entré mieux et est revenu faire des différences sur le tableau de bord avec le but de José Abella (63 ′). Après cela, l’hôte n’a pas hésité à sortir et à chercher le jeu et a appuyé sur le milieu de terrain d’Atlas. Enfin, cette agressivité a fini par porter ses fruits et une nouvelle fois Leonardo López (72e) a marqué depuis le point de penalty. A la fin du match, Mauricio Cuero (86 ′) a porté le score à 3-2 et à la victoire finale pour l’équipe rouge et noire.

Avec cette victoire, l’équipe de Reyes et Jeraldino a atteint 9 points et reste dans l’avant-dernière position du tournoi aztèque très compliqué. Le lendemain, les «renards» se rendront à Juárez mais la date n’est pas claire car la Fédération mexicaine de football a suspendu l’activité en raison du coronavirus.

