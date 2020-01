Atlético de Madrid aujourd’hui: Diego Simeone perdrait Germán Burgos comme assistant | Ligue d’Espagne

Le couple jusqu’alors indivisible formé par Diego Simeone et Germán Burgos à l’Atlético de Madrid vit peut-être ses derniers mois. Comme il l’a dit mardi «El Larguero», ce tandem a de nombreuses possibilités de se séparer à la fin de cette saison.

Le désormais deuxième entraîneur de l’Atlético de Madrid termine son contrat en juin de cette année et se met entre les mains d’une agence représentative (Bahia) pour lui trouver un poste de DT dans la solitude, comme l’ancien Ferro, River et l’équipe nationale national est enfin ravi de former une équipe par eux-mêmes.

Le «Cholo» Simeone a évoqué mercredi la situation de sa main droite et a rappelé qu ‘«ils se connaissent depuis 25 ans» et travaillent ensemble depuis une décennie. “C’est un ami”, a-t-il dit. “Lorsqu’il devra expliquer tout ce qui se passe en fonction de ses besoins, il le fera”, a ajouté l’entraîneur de l’équipe de rojiblanco.

Germán Burgos a le contrat à renouveler avec l’Atlético de Madrid pour près d’un an mais il ne l’a pas signé car il n’était pas d’accord avec les conditions proposées. Pour cette raison, il a décidé de négocier en dehors de la situation de Diego Simeone. Maintenant, son intention est de former une équipe la saison prochaine, rapporte «Cadena SER».

Le couple formé par Diego Pablo Simeone et Germán Burgos a dirigé cet Atlético de Madrid, qui a réalisé plusieurs titres qu’il a obtenus ces dernières saisons. Depuis son arrivée à la banque en décembre 2010, «Cholo», avec «Mono» à ses côtés, a remporté une Copa del Rey, un titre de champion, une Super Cup espagnole, trois Europa League et trois Super Cup européennes. De plus, il a disputé deux finales de Ligue des champions et s’est battu pour presque tous les titres avec le Real Madrid et Barcelone.

