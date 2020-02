Atlético de Madrid vs Granada LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 23 Liga Española 2019-2020

Super match que nous aurons ce samedi 8 février le 23ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Athlète de Madrid Chercher à profiter de leur statut local pour reprendre le chemin du triomphe et reprendre son souffle après les moments difficiles qu’ils vivent, mais ils devront recevoir un Grenade qui vient motivé prêt à surprendre dans le Wanda Metropolitano.

Heure et chaîne Atlético de Madrid vs Granada

Siège: Stade Wanda Metropolitano, Madrid, Espagne

Heure: 20h45 depuis l’Espagne. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Chaîne: beIN LaLiga en Espagne. BeIN Sports aux États-Unis. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud.

Atlético de Madrid vs Granada LIVE

L’image de Athlète de Madrid Cela a été l’une des déceptions de la campagne étant loin de se battre pour le titre, maintenant son objectif est d’atteindre la Ligue des champions, car en 22 jours, ils ajoutent à peine 9 victoires, 9 nuls et ont été battus 4 fois.

Les Matelas Ils viennent d’une dure défaite le jour dernier lorsqu’ils ont dû se rendre au Real Madrid dans un duel controversé où ils ont fini par tomber 1-0.

De son côté, le Grenade Il a un bon tournoi en combattant en demi-table loin de la descente et avec des aspirations européennes. Le jour dernier, ils ont battu l’Espanyol 2-1 pour rester avec 9 victoires, 3 nuls et sont tombés 10 fois.

Les Nasrids ils viennent d’une grande victoire en milieu de semaine en signant leur billet pour les demi-finales de la Copa del Rey après avoir battu Valence 2-1 avec un double de Roberto Solado.

Les deux Athlète de Madrid comme lui Grenade Ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs ont pour mission de gagner une étape dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Matelas en sixième position avec 36 points, tandis que le Nasrids sont des dixièmes avec 30 unités dans ce Ligue espagnole. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Atlético de Madrid vs Granada.

