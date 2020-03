Atlético de Madrid vs Sevilla LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 27 Ligue espagnole 2019-2020

Bon match nous aurons ce samedi 7 mars ouvrant la journée à la date du 27 Ligue espagnole 2019-2020, quand il Athlète de Madrid Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de retourner dans la zone des champions, mais ils devront recevoir un Séville qui va essayer de laisser sa visite vivante à Wanda Metropolitano.

Heure et chaîne Atlético de Madrid vs Sevilla

Siège: Stade Wanda Metropolitano, Madrid, Espagne

Heure: 16h00 depuis l’Espagne. 9h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 10h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 12h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 7h00 PT / 10h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: beIN LaLiga Espagne. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. BeIN Sports aux États-Unis.

Atlético de Madrid vs Sevilla LIVE

L’image de Athlète de Madrid Il a eu une campagne compliquée en combattant loin du titre qui était son objectif principal, alors maintenant l’objectif est de rester dans la zone des champions. Après 26 jours, ils ont 11 victoires, 11 nuls et ils ont perdu 4 fois.

Les Matelas ils viennent d’un tirage amer le jour dernier quand ils ont dû visiter Espanyol dans un duel où ils sont descendus à 24 par le but de Savic, mais à 46 Saul Ñíguez signé la cravate.

De son côté, le Séville Il a eu un excellent tournoi parmi les leaders, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas se détendre. Ils récoltent 13 victoires, 7 nuls et ont été battus 6 fois.

Les Nervionenses ils viennent d’une bonne victoire le jour dernier quand ils ont reçu l’Osasuna en réussissant à les plier 3-2 avec un double de Youssef En-Nesyri et un de plus de Lucas Ocampos.

Les deux Athlète de Madrid comme lui Séville Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de franchir une étape dans la lutte pour un ticket pour la Ligue des champions; dans le tableau général, nous trouvons la Matelas en cinquième position avec 44 points, tandis que le Nervionenses sont des tiers avec 46 unités dans ce Ligue espagnole. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Atlético de Madrid vs Sevilla.

Atlético de Madrid vs Sevilla LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 27 Ligue espagnole 2019-2020