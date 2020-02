Atlético de Madrid vs Villarreal, buts, résumé et match chronique Liga de España 2020 | Ligue d’Espagne

L’Atlético de Madrid a repris sa place sur le podium de la Liga Santander en battant Villarreal 3-1 pour être troisième, dans un retour après le but initial de Paco Alcácer qui a commencé l’Argentin Angel Correa et Koke Resurrection et a terminé le Portugais Joao Félix, de Retour après un mois blessé.

Cinq jours plus tard, après avoir dépassé un nid de poule qui comprenait deux défaites (Eibar et Real Madrid) et deux nuls (Leganés et Valence), l’Atlético est revenu à la troisième place, à égalité à 43 points avec Séville qui a battu Getafe (0- 3). Les rojiblancos sont déjà là où ils voulaient, après avoir grandi dans un match qu’ils ont dominé en toute sécurité durant la première mi-temps et dans lequel ils ont gagné coincé dans la seconde. Enthousiasmé par sa victoire convaincante et inattendue contre Liverpool en Ligue des champions (1-0), l’Atlético a su affronter un Villarreal qui a bénéficié d’une mauvaise défense rojiblanca, ce qui a laissé Alcácer seul pour marquer le but initial , a obtenu l’égalité pour la foi de l’Argentin Angel Correa au bord du repos, qui a assisté au 2-1 de Koke, et a vu comment Joao Felix a été réuni avec le vert avec un but, le 3-1 final.

Il l’a fait devant l’un des rivaux qui donne pire à l’Atlético de l’Argentin Diego Pablo Simeone, ce dimanche dans la surface de réparation, après Barcelone et le Real Madrid – cinq victoires du «sous-marin jaune» en seize duels -, qui a été présenté avec onze cent pour cent espagnol, pour la première fois en vingt ans en Liga Santander, avec le meilleur buteur national, Gerard Moreno et Paco Alcácer à l’attaque. Avec presque le même set qui a surpris le champion d’Europe – à l’exception de Victor Machín ‘Vitolo’ remplaçant le Français Thomas Lemar, blessé et étonnamment en tant que partenaire d’attaque d’Álvaro Morata -, l’Atlético est sorti pressant et autoritaire avec le ballon.

Mais au fil des minutes, il a été prouvé que plus que son mérite était le transfert de Villarreal, prêt à laisser le ballon et à attendre que l’erreur prenne le coup. Gerard et Alcácer ont presque réussi à mettre la pression sur Felipe, qui a corrigé à temps dans une action dans les premières minutes où il était le dernier homme. C’était l’avertissement. Seul avertissement jaune avant, à un quart d’heure, Gérard a placé un centre du pied gauche dans la zone de Moi Gomez. Il a été suivi non pas un, pas deux, mais trois défenseurs rojiblancos, dont l’autorisation était bientôt donnée pour le tir d’Alcácer en bateau. Le 0-1 a gelé le Metropolitan. Germán Burgos – maintenant locataire sur le banc pour la sanction de Simeone – a déplacé Vitolo de la pointe à l’aile gauche, et l’Atlético a commencé à être pointu. Villarreal a commencé à être débordé et Sergio Asenjo a fait sa première grande apparition: un double arrêt, à la reprise de Morata et la tête de Vitolo.

Villarreal a vu son plan de fête rempli, il a attendu un Atlético avec une possession infructueuse et seulement quelques expéditions aériennes qui ont dirigé Felipe ou Morata entre les mains d’Asenjo, et est reparti avec les critères de Cazorla et Trigueros pour la poussée. Dans ceux-ci est apparu le seul joueur qui ne comprend pas les plans: Correa, pour relancer l’Atlético. Déplacé du groupe à la pointe, il a fait une bonne passe pompée du croate Sime Vrsaljko auquel personne ne croyait sauf le Rosario, qui s’est rendu à Asenjo dans la petite zone pour égaler la rencontre à la veille de la pause. Il revint des vestiaires du rojiblanco à la recherche du second, mais sans aucune clarté, il réussit à peine à tirer du bord de la zone de Vitolo qui semblait simple mais Asenjo dut envoyer un corner.

À la recherche d’autre chose, Burgos a mis le Portugais Joao Felix sur l’herbe, presque un mois absent en raison d’une blessure, et l’Anglais Kieran Trippier, il y a 20 jours, a opéré une pubalgie. Avec les centres anglais, l’Atlético a été relancé, qui a réclamé une pénalité sur Correa; et d’un grand changement d’orientation des Portugais pour la course Trippier, est venu 2-1. Le côté a cédé la place à Correa, qui a soulevé le ballon pour que Koke arrive en course et termine la tête en surprenant la défense jaune. De l’effroi d’une précédente vente aux enchères d’Alberto Moreno en satin de la petite zone que le gardien slovène Jan Oblak a pris, dans son miracle de chaque jour, à la frénésie de 2-1 … Et en dix minutes à 3-1, le travail de Joao Felix, qui a profité d’un vol de Koke au bord de la zone pour condamner le match avec un tir à gauche. Le talentueux milieu de terrain portugais, motivé à son retour, et même une tentative de raccourcir la distance entre Villarreal et Ontiveros a eu une tentative de l’extérieur de la zone, mais le 3-1 n’a pas bougé et l’Atlético est revenu à la troisième place.