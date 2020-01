SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

Blessure pour Joao Felix. Le talent de l’Atlético Madrid a remédié à une blessure à la jambe droite lors du match contre Leganés dimanche. Les tests qu’il a subis ont révélé une blessure musculaire. Les temps de récupération n’ont pas été dévoilés mais il est clair que le joueur ne sera pas disponible pour le derby contre le Real Madrid prévu samedi.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

29.01 13:42 – Atletico Madrid, blessure musculaire pour Joao Felix. Le derby va manquer

29.01 13:36 – Arsenal, c’est fait pour Pablo Mari. Flamengo annonce son départ

29.01 13:21 – Olympiacos officiel, utilisé en toute sécurité pour l’attaque. Hassan est de retour

29.01 13:18 – Tottenham, 23 d’Eriksen a déjà un nouveau propriétaire

29.01 13:06 – Atletico Madrid, Gil Marin: “Il n’y a aucune possibilité que Lemar soit vendu”

29.01 12:36 – Manchester United, Bruno Fernandes peut arriver déjà dans la journée

29.01 12:21 – Paris Saint-Germain, Kurzawa convoqué pour le challenge de cette soirée

29.01 12:12 – Wolverhampton, le remplacement de Cutrone choisi. Podence arrive

29.01 12:06 – Officier Mayence, Maxim salue et s’envole pour la Turquie

29.01 12:03 – Bayern Munich, Muller peut partir en fin de saison. Comme en Italie

29.01 11:42 – Bayern Munich, Rummenigge ne ferme pas la porte à Sané

29.01 11:39 – Tottenham officiel, voici Bergwijn. Contrat jusqu’en 2025

29.01 11:33 – officielFortuna Dusseldorf, le technicien Funkel est libéré

29.01 11:24 – Sporting, titre de propriété suspendu en attendant des nouvelles sur Fernandes

29.01 10:33 – Les ouvertures en France – La négociation Cavani tient le coup

29.01 10:21 – Ouvertures au Portugal – Sans doute, Fernandes est originaire de United

29.01 10:03 – Ouvertures en Angleterre – Villa à Wembley, Fernandes à Old Trafford

29.01 00:38 – Paris Saint-Germain, Cavani attend l’Atletico. Mais l’Inter Miami relance

29.01 00:32 – Man United, les hooligans ciblent la maison du vice-président

29.01 00:10 – Aston Villa, offerte par 5 millions pour ramener Daniel Sturridge au premier ministre

29.01 00:00 – Portugal, succès de retour pour Porto contre Gil Vicente

28.01 23:55 – Espagne, Copa del Rey: Athlétique en quart de finale souffrant à Tenerife

28.01 23:25 – Tottenham, examens médicaux pour Bergwijn. L’annonce d’ici demain soir

28.01 23:20 – Angleterre, Rooney revient au but à la maison après 771 jours

28.01 23:05 – Coupe de France, Monaco éliminé. Saint-Etienne passe par “Louis II”

28.01 22:53 – Les bulletins de Leicester – Maddison dernier à abandonner, la défense distraite

28.01 22:53 – Angleterre, Coupe Carabao: Aston Villa en finale après 10 ans

28.01 22:49 – Coupe des Pays-Bas, Feyenoord en quart de finale

28.01 22:47 – Les bulletins Aston Villa – Nyland et Trezeguet se distinguent avant tout

28.01 22:38 – Coupe de France, huitièmes de finale: élimination sensationnelle de Montpellier

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: en dessous de l’actualité la plus importante du matin.

TMW – Vecino et Everton de plus en plus éloignés: le point sur l’Inter marché – Lisez l’actualité, CLIQUEZ ICI!

TMW – Inter, les chiffres de la vente de Gabriel …