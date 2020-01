L ‘Atletico Madrid il a longtemps choisi son prochain attaquant, Edison Cavani du Paris Saint-Germain, et fera tout pour le faire débarquer en Espagne. Une décision claire et ferme, à tel point que, selon les rapports de fichajes.com, les Colchoneros auraient écarté noms importants, comme Olivier Giroud de Chelsea, Krzysztof Piatek de Milan et Arkadiusz Milik de Napoli.