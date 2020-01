Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a assumé la responsabilité de la défaite face à Cultural Leonesa: «Il y a toujours eu des moments compliqués en toutes saisons, il est normal que cela se produise. Nous avons eu des situations de but mais nous ne pouvions pas le préciser et l’adversaire méritait la victoire car c’était brutal. Souvent, je pense à nous, mais nous n’avons pas pu nous convertir et ma responsabilité est totalement à moi. »