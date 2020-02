Atletico, Simeone: «Seule une contre-attaque a été accordée à Liverpool. Nous ne pensons pas au retour ‘| Ligue des champions

Diego Simeone, entraîneur de l’Atletico Madrid, a parlé ainsi après le succès contre Liverpool: «Nous avons vu un bon match, très intense et beaucoup de qualité sur le terrain. Nous avons été un seul bloc, pressant haut et trouvant immédiatement le but. Ils nous ont obligés à rester derrière, mais nous les avons bien contenus sans donner d’espace sinon une contre-attaque. Je suis satisfait de la performance de l’équipe et de la joie que nous avons apportée à notre public. Nous ne pensons pas au retour car il manque encore beaucoup, il y a d’abord la Real Sociedad. ”