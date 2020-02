Atletico vs Liverpool, 8e Champions, composition, temps | Ligue des champions

Jamais dans toute l’ère, Diego Simeone n’a été confronté aux prédictions ainsi contre l’Atlético de Madrid, qui défie le

Liverpool, l’actuel champion d’Europe, et en compétition contre tout en huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui débutera mardi dans la Wanda Metropolitano et avec Diego Costa de retour à l’action.

Il n’y a pas de données objectives cette saison pour discuter du rôle préféré du duel de l’équipe anglaise; imposant dans son championnat – avec une collection de 25 victoires, un nul et aucune défaite -, redoutable par extension en Europe – il était leader du groupe avec 13 des 18 points – et avec le retour sur son territoire, Anfield, le 11 mars. Il est impossible de choisir un moment de Liverpool au cours des derniers mois et de dire “ils arrivent au meilleur moment”.

C’est le rival que l’Atlético et le Colombien Santiago Arias attendent, qui auront le difficile défi d’arrêter le redoutable trident Firmino-Mané-Salah dans leur secteur.

Plus que tout l’Atlético (37 en 33 matchs officiels), qui n’a pas remporté la moitié des duels que son rival (15 sur 33 crashs), mais ne comprend pas la logique ou les favoris ou quoi que ce soit au-delà ce qui est démontré sur le terrain, capable à plus d’une occasion de transformer l’imprévisible en une réalité incontestable, d’autant plus que Diego Simeone le dirige, avec lequel il a atteint des niveaux impensables, encore plus complexes, qui éliminent Liverpool.

A un moment différent de sa saison, avec moins de certitude à tous points de vue et avec un triomphe lors des sept dernières rencontres officielles, un énorme défi se pose, ce qui déclenche la demande d’un groupe en deçà des attentes, mais aussi avec un Potentiel incontestable, du but à l’attaque.

Il faut de la compétitivité, de l’ambition, de la rébellion, de la foi, de la détermination, du caractère, de la concentration, de l’intensité, de la rigueur tactique, de l’attaque offensive … Bref, un parti et des caractéristiques du plus haut niveau, que j’ai reconnu il n’y a pas longtemps et qui aujourd’hui semblent presque étrangers, désarmer l’un des pires rivaux possibles aujourd’hui.

L’Atletico, qui n’a perdu que deux de ses 33 affrontements à domicile en Ligue des champions de l’ère Siméon, a été réarmé pour la première fois contre Valence et parce qu’il récupère des troupes; sur les huit victimes qu’il a subies une semaine et demie avant Grenade, dont trois il souffre contre Liverpool: Joao Félix, Héctor Herrera et Kieran Trippier, qui poursuivent leur mise en place.

Les autres sont prêts, y compris Diego Costa, qui s’est déjà entraîné avec le groupe depuis deux semaines, qui n’a joué aucun des 16 derniers matchs pour l’opération de la hernie discale cervicale à laquelle il a été soumis le 21 novembre et qui a reçu le congé médical lundi pour retourner immédiatement à la compétition. Il le fera ce mardi, soit à partir du onze, soit à partir du banc. Vous n’avez donné aucun indice Simeone sur les paramètres d’alignement.

Il n’a rien essayé, même s’il ne variera pas beaucoup par rapport à la base qu’il a utilisée dans les derniers duels, avec Álvaro Morata à onze à l’attaque après trois matchs. À côté de lui sera Ángel Correa ou Víctor Machín, «Vitolo». Ou même Diego Costa.

C’est l’un des doutes de l’équipe de départ. Il y a plus: l’arrière gauche, entre Renan Lodi ou Saúl Ñíguez, et l’une des deux positions au centre de la défense, entre José María Giménez, après un mois et une semaine sans compétition, ou Stefan Savic.

Dans les autres positions, Jan Oblak est indiscutable dans le but, tout comme Felipe Monteiro au centre de l’arrière, Koke Resurrección et Thomas Partey au milieu de terrain et Saúl Ñíguez soit dans cette ligne, soit dans la gauche. Marcos Llorente est également attendu dans le onze, qui grandit chaque match dans la formation initiale à l’intérieur droit, et Santiago Arias, en tant que côté droitier.

Ainsi vient le redoutable Liverpool

L’équipe de Jürgen Klopp a élevé le plafond du football en Europe et en Angleterre et bat des records, éperonne et brise les rivaux à leur goût, avec une installation qui fait peur et présume une domination mondiale. La Ligue est à égalité depuis des semaines, la première depuis trente ans.

C’était la priorité de la saison, le Premier ministre, donc les «Champions», dont il est l’actuel champion, sont passés à un niveau secondaire, mais la course triomphale qui a abouti au championnat national est revenue au point de Regardez le double.

La plus grande crainte d’une équipe appelée à écrire l’histoire était les problèmes physiques, mais même ceux-ci ne réduisent pas les effectifs. Sadio Mané a été blessé musclé et était absent trois semaines, dont deux coïncidaient avec les vacances d’hiver. Les autres sont tous disponibles, à l’exception de Xherdan Shaqiri.

La charge de match n’a pas non plus endommagé l’équipe. Klopp a suffisamment tourné, a lancé la Coupe de la Ligue et a quitté la FA Cup pour les jeunes joueurs, avec la bonne (ou la mauvaise) chance d’avoir passé deux tours avec eux. Ainsi, au cours des 17 derniers jours, Liverpool n’a disputé qu’un seul match avec ses joueurs habituels. Ils arrivent frais, avec envie, comme les champions actuels et un métropolite Wanda qui les a déjà couronnés rois d’Europe il y a quelques mois. Ils cherchent à étendre leur héritage.

Et avec un formidable modèle; ligne par ligne, joueur par joueur et match par match. Sous la direction de Jurgen Klopp se trouvent le phénoménal gardien Alisson, l’extraordinaire défenseur Virgil Van Dijk, les excitantes latérales Trent Alexander Arnold et Andrew Robertson, le joker James Milner, le capitaine Jordan Henderson, les milieux de terrain Fabinho et Georginio Wijnaldum et, surtout, , le front débordant Sadio Mané, Firmino et Mohamed Salah. Entre les trois, ils ajoutent 44 buts à ce parcours.

Compositions probables

Athlète de Madrid: Oblak; Arias, Savic ou Giménez, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Thomas, Saul; Correa ou Diego Costa et Morata.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané et Firmino.

Arbitre: Szymon Marciniak (Pologne).

Stade: Wanda Metropolitano.

Heure: 15 h 00 (Heure colombienne)