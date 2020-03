Attaquant sud-américain rêvant d’un coup de Manchester United

BUENOS AIRES, ARGENTINE – 03 mars: Yeferson Soteldo de Santos entraîne le ballon lors d’un match du groupe G entre Defensa y Justicia et Santos dans le cadre de la Copa CONMEBOL Libertadores 2020 à l’Estadio Norberto Tomaghello le 3 mars 2020 à Buenos Aires, Argentine. (Photo de Marcelo Endelli / .)

L’attaquant Yeferson Soteldo, le peu connu d’Amérique du Sud rêvant d’un déménagement à Manchester United, a récemment exprimé son désir de les rejoindre dans une interview.

Yeferson Soteldo: l’attaquant sud-américain rêve d’un mouvement à Manchester United

L’interview

Soteldo a parlé de la prochaine équipe nationale vénézuélienne pour une grande partie de son interview. Il a dit qu’il était confiant qu’ils se qualifieraient en tête de leur groupe pour la Coupe du monde du Qatar en 2022, et qu’il pensait qu’ils pouvaient se battre encore plus loin. Par la suite, il a parlé de ses aspirations à jouer un jour pour une grande équipe en Europe. La question est, a-t-il ce qu’il faut?

Qui est Yeferson Soteldo, rêvant d’un déménagement à Manchester United?

Ayant joué et impressionné dans les deux premières divisions vénézuélienne et chilienne, Soteldo s’est mérité un passage au côté brésilien de Santos. Là, il a beaucoup apprécié la première action d’équipe. La saison dernière, sa première pour le club également, Soteldo a réalisé 16 buts directs, 10 buts et 6 passes décisives. Il était leur troisième meilleur buteur et deuxième meilleur aide-constructeur commun, aidant Santos à une deuxième place, bien meilleure que sa dixième place la saison précédente.

Soteldo a montré une grande promesse au Brésil et a démontré son potentiel pour devenir un joueur fantastique. Ses commentaires dans son interview ont été précisés à Manchester United quand il a parlé de son rêve de jouer là-bas un jour.

Intérêt antérieur

Avant de déménager à Santos, Soteldo était lié à un déménagement surprise à Tottenham. Les Spurs préparaient une offre de l’ordre de 15 millions de livres sterling. Cependant, cela ne s’est jamais concrétisé, et il a rejoint son équipe brésilienne actuelle pour environ un cinquième de cela.

Comment il pourrait s’adapter à United

Bien que ce mouvement soit encore loin, il n’est pas impossible. United cherche à améliorer son équipe et à en créer une à partir de la jeunesse, ce qui fait de Yeferson Soteldo un excellent candidat en tant que transfert à Manchester United.

