Attaques diaconales: «Cellino et Malagò comme le Marquis del Grillo, le football est le moteur économique du sport» | Serie A

Arturo Diaconale, porte-parole du Lazio, a écrit un autre post sur Facebook, avec lequel il attaque Malago et Cellino: «Meilleurs vœux de rétablissement rapide au président de Brescia Massimo Cellino qui, revenu dans sa ville après avoir passé Pâques avec sa famille en Sardaigne, a découvert qu’il souffrait d’un coronavirus. Meilleurs voeux à lui et à sa famille dans l’espoir de le rencontrer comme toujours pétillant et combatif lorsque, au championnat enfin repris, son équipe sera accueillie au stade olympique. Les souhaits et les souhaits ne sont pas en contradiction avec la considération selon laquelle sa demande d’arrêt et de fin du championnat en raison de sa maladie doit être interprétée comme une revendication singulière: “Tout le monde s’arrête parce que je suis malade».

À PROPOS DE MALAGO » – «Cellino, cependant, ne semble pas être le seul à avoir une conception de Marquis del Grillo de votre personne. Une tendance de ce genre semble avoir récemment attrapé le président des Coni Giovanni Malagò qui, dans une interview, tout en réitérant qu’il voulait reconnaître l’autonomie du football, est intervenu avec tout le poids de son autorité en tant que représentant maximum du sport national, pour soutenir que le championnat est clos sans l’attribution du championnat, c’est-à-dire avec la cristallisation du classement actuel.

Selon le président du CONI, un tel choix serait un grand signal d’ordre moral et le début d’une phase de profonde innovation dans le monde du football. D’autant plus, toujours à la suite des paroles de Malagò, qu’il s’agit d’une proposition qui est encouragée par de nombreuses personnes intéressées à comprendre comment le monde du football peut changer dans le post-coronavirus “.

LA CONCLUSION – “Dans l’impossibilité de savoir qui sont les gens qui proposent à Malagò de faire pression pour l’échec de l’attribution du titre de champion et donc l’identification de qui devra reléguer et qui ira en Ligue des champions, une question se pose. Mais qui est responsable de la conception de l’avenir du sport italien après le coronavirus sinon pour le président du CONI et pour tous les principaux opérateurs dans les nombreux secteurs sportifs et ceux du football en particulier (étant donné que le football est le moteur économique de l’ensemble du secteur? ). Nous espérons que Malagò ne songera pas à déléguer cette tâche à un gouvernement aux couleurs amicales, mais qui, comme jamais auparavant, semble devoir compter sur des techniciens et des experts! “.