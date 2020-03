“Attaques instrumentales d’environnements proches de la Camorra”

Toujours à l’avant-garde de la lutte contre la Camorra (voir l’histoire de Mario De Michele, ndlr), The Real Agro Aversa continue sa bataille et renvoie à l’expéditeur ce qu’on appelle des attaques sociales instrumentales et ignobles dérivant d’environnements proches du monde souterrain.

En particulier, selon le club de grenade, un symbole de club comme Giuseppe De Michele. Ci-dessous la note officielle de la société du mécène Pellegrino:

Attaques instrumentales, ignobles et infâmes. Mais heureusement, dans des territoires comme le nôtre, nous nous connaissons tous. Nous nous serions attendus à tout, mais pas à un acte de diffamation contre notre chef d’équipe. Les attaques qui proviennent de certains réseaux sociaux fréquentés par des personnes ont également enquêté sur les relations avec la Camorra. Un «jeune homme» qui a 60 ans de football derrière lui.

Don ‘Peppino’ Giuseppe De Michele est l’une des personnes les plus préparées, éduquées et appréciées dans le monde du football professionnel et amateur dans toute la région de Campanie. Il a «touché» toute l’Italie grâce à sa passion, et maintenant en tant que véritable bénévole et amoureux du football, il a décidé de nous honorer de sa présence dans la société Real Agro Aversa. C’est une personne qui apporte son immense contribution à notre cause, en termes d’expérience mais aussi, le cas échéant, en mettant quelque chose de sa poche.

Il est l’homme des vestiaires, il est l’une des figures les plus importantes de notre réalité. Il est toujours parmi les premiers à arriver sur le terrain et toujours parmi les derniers à sortir, avec du café toujours offert à tout le monde. Évidemment, nous exprimons fortement toute notre solidarité avec Don Peppino, avec nous il trouvera toujours un soutien pour combattre les enfers et pour honorer, encore plus, son immense carrière dans le monde du football!