attendait l’annonce du transfert de propriété

Oui, nous sommes habitués depuis longtemps à des négociations incertaines, à des accords qui disparaissent juste avant la signature, à des investisseurs qui jettent l’éponge. Pourtant, cette fois, l’histoire semble prendre un autre tournant.

On parle depuis un certain temps, en fait, des négociations en cours entre James Pallotta, actuel patron de la Romeet Dan Friedkin, Magnat texan avec un patrimoine de plusieurs milliards de dollars. Et aujourd’hui, quelques mois après les premières rumeurs à ce sujet, la société Giallorossi semble être à un pas du changement de propriétaire.

Je signe bientôt

Selon les informations du journal Il Tempo, en effet, l’ancre d’un petit mécène jaune et rouge a atterri dans le New Jersey vers 17h cet après-midi du jeudi 5 mars, prête à signer les contrats de vente du club en faveur de l’entrepreneur et Fabricant américain.

Le communiqué de presse de Rome devrait donc arriver dans les prochaines heures pour officialiser la remise des clés au magnat: on parle d’une opération qui se situe entre 700 et 720 millions d’euros, dont des millions de dettes et la recapitalisation de l’entreprise.