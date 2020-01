Attente tendue avec un milieu de terrain entreprenant pour choisir Chelsea ou Man Utd

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 2h56

Le milieu de terrain lillois Boubakary Soumare décidera de rejoindre Manchester United ou Chelsea avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier, selon les informations.

Soumare, qui a déménagé à ses employeurs actuels du Paris Saint-Germain B en 2017, s’est imposé comme un milieu de terrain box-to-box important pour Lille.

Le joueur de 20 ans a impressionné en le faisant, après avoir disputé 23 matchs toutes compétitions confondues ce trimestre, dont 18 des 20 matchs de Ligue 1 de son équipe.

Des rapports précédents ont indiqué que United et Tottenham sont désireux d’amener Soumare en Premier League.

En effet, une affirmation a déclaré que Le patron des Spurs, Jose Mourinho, avait été autorisé à adopter une approche formelle pour le joueur.

Selon Sky Sports News, cependant, Chelsea sont maintenant dans la discorde d’avoir – avec United – eu des pourparlers sur un accord potentiel.

La source affirme qu’Arsenal aurait également été intéressé mais ne serait plus dans la chasse, le Real Madrid et Valence tirant également parti de leur intérêt.

Soumare a encore deux ans et demi sur son contrat actuel avec Lille, cinquième du classement de Ligue 1 avec neuf victoires, quatre nuls et sept défaites.

Autre part, United aurait franchi le dernier obstacle de l’accord sur les conditions financières avec le Sporting dans leur quête du milieu de terrain Bruno Fernandes.

Fernandes a été fortement liée à un déménagement à Old Trafford ces derniers jours, divers rapports indiquant qu’un point d’achoppement clé dans l’accord était les frais à convenir pour les Portugais.

De plus, le Sporting aurait voulu que Fernandes joue dans le derby de vendredi contre son rival amer Benfica.

S’exprimant sur le podcast de la fenêtre de transfert de Reach PLC, le journaliste Duncan Castles a déclaré: «Eh bien, je pense que cela vous donne juste une indication de l’importance des matchs de derby dans le football portugais qu’ils prendront ce risque.

“Les conditions financières qui me sont communiquées sont convenues entre Bruno Fernandes et le club et l’agent du joueur dit qu’il s’attend à ce que cet accord soit conclu et que Bruno soit un joueur de Manchester United.”