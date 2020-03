Colombiens à l’étranger



Attention, Queiroz! Jeison Murillo, recordman du football espagnol





Christian Felipe Amezquita Ortiz





7 mars 2020 à 17 h 08

Le défenseur colombien vit une saison extraordinaire à Celta de Vigo.

Ce samedi, Celta de Vigo a égalé zéro avec Getafe en tant que visiteur et a atteint son troisième match consécutif (deuxième à l’extérieur) sans encaisser de buts. Mérite complet du système défensif soulevé par l’entraîneur Óscar García et son homme clé dans la défense: le défenseur central, Jeison Fabián Murillo.

Selon les chiffres et les statistiques, le joueur de 27 ans a joué 725 minutes avec le Celta et n’a concédé que cinq buts. Autrement dit, ceux de Galice reçoivent un but toutes les 145 minutes avec Murillo sur le terrain.

Avec ce qui précède, le footballeur colombien devient le meilleur défenseur moyen (but x match) qu’il a eu à Celta depuis le début du 21e siècle. Des données qui font de lui le recordman de son équipe.

Rappelons que Murillo est arrivé à Celta de Vigo en janvier de cette année, en provenance de la Sampdoria d’Italie. En Liga, il a joué avec Cadix, Las Palmas, Grenade, Valence et Barcelone, un club dans lequel il n’a pas eu de grandes opportunités.