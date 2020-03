“Au Barça, j’ai agi comme un idiot”

Biélorusse Alexandr Hleb Il a décidé de raccrocher ses bottes après plus de 22 ans de carrière. Il a brillé à Stuttgart avec Felix Magath et à Arsenal avec Arsene Wenger, mais il a l’épine de ne pas réussir avec Barcelone Pep Guardiola.

“Je suis fatigué. Mon corps ne se remet plus comme avant, mais j’aime le football. Dès que je regarde un match à la télévision, ça me manque déjà”, a-t-il déclaré à Efe Hleb aujourd’hui de Minsk, où il a annoncé son retrait il y a quelques jours, coïncidant avec la première d’un film sur sa carrière.

Le prodige du football biélorusse a signé son premier contrat à l’âge de 16 ans. Il a débuté au Dinamo Minsk historique, a attiré l’attention du football européen à Baté et s’est imposé à Stuttgart (2000-2005).

“Jouer en Bundesliga était mon rêve depuis que je suis enfant”, explique Hleb, probablement le meilleur footballeur de l’ancienne Union soviétique au cours des 30 dernières années avec l’Ukrainien. Andrei Shevchenko et le russe Andrei Arshavin.

Avec l’équipe allemande, il a remporté l’Intertoto (2002), bien qu’il ait eu quelques frictions avec les exigeants Magath, qui a toujours cru que le Biélorusse était un talent de classe mondiale.

Quand il était devenu la plus grande star de Stuttgart, Wenger frappé à sa porte. Il y avait d’autres équipes intéressées par ses services, y compris le Real Madrid, comme son agent l’a reconnu dans le film, mais le manager d’Arsenal a pris le chat par dessus bord.

“Arsenal a été l’étape la plus heureuse de ma vie. Travailler avec Wenger est la meilleure chose qui puisse m’arriver. J’ai apprécié et soutenu chaque footballeur de manière personnalisée. Il s’est toujours soucié de nous. Il a fait ressortir le meilleur de chaque joueur”, a-t-il reconnu. Eph.

Bien qu’il n’ait remporté aucun titre avec l’équipe de Londres, il a atteint la finale de la Ligue des champions en 2006, où il a perdu contre le tout-puissant Barcelone (2-1) de Ronaldinho.

A Londres (2005-2008), il s’est forgé une grande amitié avec les Espagnols Cesc Fabregas, le tchèque Rosicky et français Flamini, les plus jeunes milieux de terrain de l’équipe et que le reste de l’équipe connaissait sous le nom de “Spice boys”.

“Cesc est mon ami depuis. Nous restons en contact. Il aime le football comme moi. Il est heureux à Monaco”, dit-il.

Hleb considère le sélectionneur français comme “la plus grande influence” de sa carrière, et c’est pourquoi il lui a été si difficile de quitter Arsenal pour Barcelone (2008-2009). C’est précisément Cesc qui lui a dit que Barcelone suivait ses traces.

Wenger Il admet qu’il a tenté de le convaincre de rester et il pense que cette décision a été la plus grosse erreur de sa carrière, car il considère que le monde du football n’a jamais vu le plein potentiel Hleb il avait à l’intérieur en raison de son échec dans l’équipe catalane.

“C’était entièrement ma faute, pas celle de Guardiola. Il a tout fait pour m’adapter rapidement au pays et au groupe, et apprendre la langue”, confesse-t-il désormais.

Ce n’est que plus tard qu’il est devenu connu que des problèmes personnels – rupture et divorce avec sa première femme – ont empêché le Biélorusse de briller avec le manteau Blaugrana, d’autant plus que c’est Guardiola lui-même qui l’a appelé à signer pour Barcelone avec l’idée que formé un trident d’attaque avec Messi y Henry.

“Je me suis moi-même comporté comme un idiot. Le groupe était très bon. Je regrette de ne pas avoir appris à parler espagnol”, dit-il. Hleb, qui parle couramment l’anglais et l’allemand.

Il n’a pas été favorisé par une blessure lors du premier match de championnat contre le Racing Santander et que l’équipe a commencé à se carburer en son absence. Bien qu’il ait joué 36 matchs cette année-là, il était déjà impossible de reprendre le contrôle de la propriété.

“Guardiola est un grand entraîneur, mais il est vrai qu’il a fait ses débuts en tant qu’entraîneur de l’équipe première. Il voulait des succès rapides. Quand onze joueurs jouent à un niveau élevé, vous ne voulez plus changer”, dit-il.

Il a remporté la ligue, la coupe et les · Champions ·, mais le fait qu’il n’ait même pas été convoqué par Guardiola pour la finale contre Manchester United (2-0) a fini par le convaincre qu’avec l’entraîneur catalan son avenir était noir.

Dans l’ensemble, il a d’excellents souvenirs de jouer et de s’entraîner avec des joueurs comme Messi, Iniesta y Xavi.

“S’entraîner avec eux est incroyable, c’est le cosmos!”, Dit-il avec une expression très russe.

Il aime se rappeler que parfois au milieu de l’entraînement il s’arrêtait et souriait en regardant Xavi: “Je ne faisais pas d’erreur. Comment est-ce possible?”

Il a eu l’occasion de signer pour l’Inter Milan. José Mourinho l’a appelé personnellement, mais il avait déjà dit oui à Stuttgart. L’équipe italienne a fini par remporter cette saison la ligue italienne et les “Champions”.

Depuis lors, sa carrière n’a plus jamais été la même. Il est revenu à Stuttgart et a ensuite erré pendant dix ans dans le football allemand (Wolfsburg), anglais (Birminghan), turc, russe et biélorusse jusqu’à ses derniers matchs dans le modeste Ispoch.

Bien qu’il n’aime pas regarder en arrière, il pense que sa carrière a été bonne à 65%. Il a joué dans de grandes équipes, même si, comme ils Wenger ou Guardiola, avait des qualités pour atteindre plus haut.

“J’ai eu une belle course. J’ai fait quelques erreurs, mais vous avez de bons souvenirs de tous les clubs. Barcelone était la meilleure équipe du monde et à Arsenal, j’étais très heureux. Bien que mon plus grand regret soit de n’avoir disputé aucun tournoi des nations avec Biélorussie. Représenter votre pays dans une coupe de l’euro ou une coupe du monde est un grand honneur “, dit-il.

En tant que personne qui se définit comme folle de football, il veut continuer à être lié au sport qui lui a donné tant de bonheur et de tristesse, mais il ne se voit pas comme un entraîneur, un travail qu’il considère comme “très exigeant”.

“Je veux contribuer au développement du football au Bélarus. Je vois d’autres petits pays qui se développent et obtiennent des résultats, que ce soit dans l’absolu ou chez les jeunes. Et nous, en attendant, nous semblons stagner”, dit-il.

Il estime que, si la Russie et l’Ukraine se qualifient pour les grands tournois – les deux équipes participeront à la Coupe Euro – la Biélorussie “recule”.

Une occasion inoubliable de changer cette tendance sera le match nul qui opposera la Géorgie et la Biélorussie en juin, qui en cas de victoire jouerait la passe du Championnat d’Europe contre le vainqueur du match nul entre le Kosovo et la Macédoine du Nord.

“Mais maintenant, l’important est de trouver un antidote contre le coronavirus et que tout redevienne normal”, explique-t-elle après une promenade avec ses filles à Minsk.