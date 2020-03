“Au Borussia Dortmund, je peux me sentir important”

Certainement pas les déclarations de miel, celles émises par Emre Can aux microphones de Kicker contre Juventus. Le milieu de terrain allemand a évoqué son besoin de relever un nouveau défi dans une équipe qui lui a fait sentir important: une flèche claire donc pour la Juventus, qui surtout, après le début de l’ère Sarri, a relégué Emre Can en marge du projet Juventus.

Ainsi, surtout après avoir été exclu de la liste des champions, le milieu de terrain a exprimé sa volonté de quitter définitivement le projet de Turin.

Les nombreuses offres et le choix du jaune et du noir

Toujours chez Kicker, Emre Can a clarifié toutes les offres qui lui ont été présentées lors de la session d’hiver puis a expliqué la raison du choix opéré. «J’ai reçu trois offres de Premier League, dont l’un des Manchester United. Mais je n’y ai pas pensé une seconde, à la lumière de mon passé à Liverpool. J’ai toujours éprouvé de la sympathie pour Borussia Dortmund. Je voulais aller dans un club qui me ferait sentir important, où je serais au service de l’équipe. Et voilà. Dortmund est parfait pour moi et je suis parfait pour Dortmund. L’argent est important (à la Juve et en Angleterre, il aurait gagné plus, ndlr), mais ce n’est pas tout dans la vie “.

Déclarations d’amour, donc envers les Gialloneri, et flèches importantes contre les Bianconeri, qui savent aussi rester en Allemagne à la fin de la saison et d’une certaine rancune ressentie envers la Juventus, qui pourtant de la vente des Turcs a obtenu environ 30 millions d’euros.