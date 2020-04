“Au Chili, les choses ne se sont pas bien passées avec COVID” »Prensaf Fútbol

Mardi 31 mars 2020

Le double champion d’Amérique est en quarantaine en Italie. De Bologne, il a parlé avec Francisco Saavedra de la façon dont il vit dans l’isolement et a critiqué les mesures que le Chili a prises pour arrêter la propagation du coronavirus.

La défense nationale, Gary Medel, a parlé de la vie de la quarantaine en Italie et a critiqué les mesures qui ont été prises dans notre pays. Depuis Bologne, en Italie, le défenseur de l’équipe de la ville s’est entretenu avec le journaliste de télévision, Francisco Saavedra, via un flux en direct sur Instagram.

Le «pitbull» a expliqué comment la quarantaine nationale vit dans le pays le plus touché par le coronavirus dans le monde. “La vérité est un peu compliquée par la situation”, a déclaré le joueur de Serie A, “au début, cela a été vécu un peu comme au Chili, légèrement, en plaisantant et en une semaine, il y a eu des centaines de morts”.

Lorsque l’hôte de “Places That Speak” lui a demandé s’il croyait que dans notre pays, le double champion d’Amérique avait agi correctement face à la pandémie, il a répondu “pas du tout, pas du tout, et qu’ils ont l’exemple de l’Europe et de l’Asie”.

En outre, Medel a appelé à la responsabilité dans l’urgence actuelle. «Le virus est grave, ce n’est rien. Nous ne sommes pas sortis dans la rue depuis un mois et demi “, a souligné la défense.

Enfin, il a discuté de l’initiative qu’il prend avec Arturo Vidal pour aider la Croix-Rouge dans sa lutte contre COVID-19. “Au début, nous voulions aider un hôpital qui en avait besoin à cause de cette réalité”, a expliqué le joueur de Bologne.