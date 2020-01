Au Colisée: suivez le Real Madrid contre Getafe LIVE dans le cadre de la date 19 de la Liga Santander | DIRECTV

Suivez ici le Real Madrid contre Getafe EN DIRECT et EN DIRECT (via Directv Sports) avec la MINUTE À MINUTE la plus complète ce samedi 4 janvier à partir de 10h00. (Heure péruvienne) pour le jour 19 de LaLiga Santander dans le stade Coliseum Alfonso Pérez. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site Web de Depor.

Avec le match nul contre l’Athletic Club Bilbao, l’équipe merengue exhorte les trois points lors de sa visite à Getafe afin de ne pas perdre pied et d’attendre un faux pas de Barcelone, qui affrontera cet après-midi l’Espanyol dans le derby catalan. Depor.com vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Real Madrid contre. Getafe.

Real Madrid contre. Getafe: horaires des matchs

Mexique 9h00 Pérou 10h00 Équateur 10h00 Colombie 10h00 Bolivie 11h00 Venezuela Venezuela 11h00 Argentine 12h00 Chili 12h00 Paraguay 12h00 Uruguay 12h00 Uruguay Brésil 12h00 Espagne 16h00

Real Madrid contre. Getafe LIVE Regardez la TV DIRECT EN LIGNE EN DIRECT par Liga Santander (JOHN THYS /)

Le duel entre Real Madrid et Getafe Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Ligue de Santander

A partir de 10h00 (au Pérou) et 09h00 (au Mexique), vous pouvez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Real Madrid contre. Getafe.

L’équipe de Zinedine Zidane revient à l’action avec l’intention de retrouver le rythme perdu dans les derniers jours de 2019. Mais ce samedi 4 janvier aura un adversaire compliqué qui n’a perdu qu’à domicile contre Barcelone.

L’égalité sans but contre l’Athletic Club, qui a été jouée au Santiago Bernabéu, a fait que Real Madrid J’ai terminé l’an dernier deux points en dessous des Catalans (leaders absolus avec 39 unités).

Le cadre dirigé par «Zizou» a confirmé des pertes pour le premier engagement de 2020. James Rodríguez, Marcelo et Lucas Vázquez ne figuraient pas sur la liste convoquée par le stratège espagnol.

Alors que Sergio Ramos était absent en raison de l’accumulation de cartons jaunes. Eden Hazard n’est pas encore en mesure de jouer. De plus, la roue ne sera pas citée pour affronter la Super Coupe d’Espagne.

Eder Militao devient le compagnon de Raphael Varane derrière Real Madrid. Tandis que Ferland Mendy continuera sur la bande de gauche. À l’offensive, Isco sera avec Gareth Bale et Karim Benzema.

A ses côtés, Getafe Il veut mettre fin à une séquence de sept ans sans victoires contre les Blancs. La dernière victoire a eu lieu lors de la saison 2012-13 2-1 et depuis lors, les Bleus ont eu un bilan négatif: quatre défaites et un nul.

Real Madrid contre. Getafe: alignements possibles

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale et Benzema.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Nyom; Jason ou Portillo, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata et Ángel.

Real Madrid contre. Getafe: emplacement du stade

