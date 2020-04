“Au début, Dugarry était meilleur que Zidane”

L’actuelle équipe championne du monde, la France, a ébloui tout le monde à la fin du siècle dernier. Il a remporté sa première Coupe du monde en 1998, et deux ans plus tard, il a également remporté l’Eurocup. Zinedine Zidane a toujours été considérée comme la grande star de cette équipeBien qu’il y ait ceux qui considèrent que certains footballeurs de cette équipe avaient la même qualité que le milieu de terrain.

21/04/2020 à 18:41

CEST

Alex Carazo

Le dernier qui a parlé de cette sélection a été Liliam Thuram. Dans un communiqué pour RMC Sport, le défenseur français a assuré que Cristopher Dugarry était techniquement meilleur que Zidane, au moins au début de leur carrière. “A l’époque, c’était assez controversé, car Duga avait dit quelque chose … mais Je peux vous dire que quand Dugarry était jeune, il était très bon. Les gens le prennent pour un idiot quand il a dit qu’il était techniquement le même que Zidane, mais c’était vrai “, a expliqué l’ancien joueur du Barça, entre autres.

Thuram a reconnu l’engagement de Zizou dans le travail: “Ce qui a fait de Zidane ce qu’il était, c’est le travail. À son âge, nous avions le même niveau technique et les mêmes similitudes en termes de potentiel et de talent. Mais il a travaillé plus patiemment. Je ne dis pas qu’en travaillant je serais devenu comme lui. C’est un excellent compétiteur. “

Dugarry était considéré à ses débuts comme l’une des plus grandes promesses du football français, mais l’irrégularité de sa performance l’a fait ne pas être autant que prévu. Il a également fait partie des équipes qui ont remporté la Coupe du monde 1998 en France et la Coupe Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas.