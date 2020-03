Au-delà de Pogba: la Juve prend au sérieux Aouar | Primapagina

L’objectif numéro un du marché de la Juventus, toujours et jusqu’à preuve du contraire, sera Paul Pogba. Parallèlement au milieu de terrain, Sandro Tonali est également suivi, d’un profil différent, d’un investissement important à l’horizon. Pendant ce temps, Ole Gunnar Solskjaer a pensé au cours des dernières heures à envoyer un autre message fort et clair à Paul Pogba et Mino Raiola: «Paul est notre joueur, il a une autre année de contrat plus une option pour la prochaine. Vous pouvez donc vous attendre à ce qu’il soit toujours là la saison prochaine». Escarmouches, jeu des fêtes, peut-être oui ou peut-être que c’est une autre position de United qui risque de se transformer en douche froide pour la Juventus. Pendant ce temps, il a continué à travailler pour ne pas être pris au dépourvu. Et la principale alternative pour le moment répond toujours au nom de Houssem Aouar de Lyon, même si la définir, seule une alternative est encore plus erronée que réductrice. THE POINT – Depuis près de deux ans, le talent français est dans le collimateur de l’équipe de marché de Fabio Paratici, qui a toujours regardé attentivement sa croissance lors des expéditions maintenant pour Tanguy Ndombele maintenant pour Moussa Dembélé. Devenir le but numéro un de la formation qui rend l’accès aux huitièmes de finale de la Ligue des champions plus compliqué que prévu (en attendant que l’urgence Covid-19 passe, bien sûr). La performance du match aller en était la preuve, Aouar est prêt pour le grand saut et Jean-Michel Aulas se frotte déjà les mains en vue d’une nouvelle vente aux enchères internationale. La base est déjà très élevée, supérieure à 50-60 millions d’euros. Cela a été discuté dans les contacts continus entre les clubs (ainsi que le phénomène bébé Ryan Cherki) avec Aouar qui représente un joueur qu’il aime et déjà pour le moment, alors que son entourage ne se rapproche certainement pas du transfert tout en continuant d’écouter tous les options qui se présentent, à partir d’Arsenal. Et si Pogba est maintenant compliqué dans cette éternelle montagne russe qui pourrait le ramener à Turin comme s’il pouvait encore le garder à Manchester, la Juve ne s’arrête pas: Aouar est bien plus qu’une alternative.