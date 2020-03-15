Au Mexique, León dépasse Pumas et est leader

MEXIQUE CLÔTURE 2020, 10e CONFÉRENCE
Samedi 14.03.2020
04:00 MORELIA-QUERÉTARO 4-0
04:10 TIJUANA-PACHUCA 3-2
Dimanche 15.03.2020
00:00 ATL.DE SAN LUIS-PUEBLA 0-1
02:00 TIGRES-JUÁREZ 3-2
02:00 LEÓN-PUMAS 3-1
04:00 CHIVAS-MONTERREY 1-1
19h00 TOLUCA-ATLAS
Lundi 16.03.2020
01:00 SANTOS LAGUNA-NECAXA
03:15 CROIX AMERIQUE-BLEU
CLASSIFICATION:
CLUB LEÓN 21
CROIX BLEUE 19
AMERIQUE 17
PACHUCA 17
CHIVAS 16
PUMAS 15
JUÁREZ 14
SANTOS LAGUNA 14
QUERÉTARO 14
MORELIA 14
PERSONNES 14
TIGRES 14
ATL.DE SAN LUIS 13
NECAXA 11
TOLUCA 10
TIJUANA 6
ATLAS 6
MONTERREY 5