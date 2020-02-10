Au Mexique, Pumas de Michel a battu l’Atlético de San Luis et est deuxième

MEXIQUE FERMETURE 2020, 5ème JOUR
Vendredi 07.02.2020
04:00 ATLAS-MORELIA 1-3
Samedi 08.02.2020
04:00 PUEBLA-SANTOS LAGUNA 2-2
04:10 TIJUANA-TOLUCA 1-1
Dimanche 09.02.2020
00:00 CRUZ AZUL-PACHUCA 3-1
02:00 TIGRES-CHIVAS 3-0
04:00 LEÓN-MONTERREY 3-1
19:00 PUMAS-ATL.DE SAN LUIS 4-0
Lundi 10.02.2020
01:00 QUERÉTARO-AMERIQUE
03:00 FC JUÁREZ-NECAXA
CLASSIFICATION:
LEON CLUB 12
PUMAS 11
T’AIME 9
NECAXA 8
JUÁREZ 7
AMERIQUE 7
TIGRES 7
CROIX BLEUE 7
CHIVAS 6
ATL.DE SAN LUIS 6
ATLAS 6
TOLUCA 6
TIJUANA 5
SANTOS LAGUNA 5
PACHUCA 4
MORELIA 4
PERSONNES 4
MONTERREY 2