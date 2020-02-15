Au Mexique, Pumas de Michel, deuxième, joue contre Toluca. La programmation

MEXIQUE CLÔTURE 2020, 6ème JOUR
Samedi 15.02.2020
02:00 ATL.DE SAN LUIS-CLUB LEON
04:00 MORELIA-TIJUANA
Dimanche 16.02.2020
00:00 PACHUCA-PUEBLA
00:00 TOLUCA-PUMAS
02:00 AMÉRIQUE-ATLAS
02:06 MONTERREY-FC JUÁREZ
04:00 CHIVAS-CRUZ AZUL
Lundi 17.02.2020
00:00 NECAXA-QUERÉTARO
01:45 SANTOS LAGUNA-TIGRES
CLASSIFICATION:
LEON CLUB 12
PUMAS 11
JUÁREZ 10
AMERIQUE 10
T’AIME 9
NECAXA 8
CROIX BLEUE 7
TIGRES 7
TOLUCA 6
CHIVAS 6
ATLAS 6
ATL.DE SAN LUIS 6
SANTOS LAGUNA 5
TIJUANA 5
MORELIA 4
PERSONNES 4
PACHUCA 4
MONTERREY 2