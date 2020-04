Au milieu de la quarantaine, la direction de Lanús a clairement fait savoir qu’elle voulait conserver Agustín Rossi

Augustin Rossi, gardien de but actuel de Lanús, est l’un des joueurs qui doit retourner à Boca au milieu de l’année. Le gardien de but a réalisé de belles performances lors de la dernière Super League, mais Le grenat n’a pas d’option d’achat et le joueur devra retourner au Xeneize.

Cependant, Nicolas Russo, président du club sud de Buenos Aires, a précisé que l’intention est de conserver Rossi et essayez de prolonger votre prêt ou d’acheter une partie du pass.

“Notre intention est que Rossi continue à Lanús. J’ai parlé avec Jorge Ameal, je lui ai dit que nous voulions qu’il continue pendant un minimum de temps, il m’a dit qu’ils ne l’avaient pas encore analysé”, a déclaré Russo, en dialogue avec Radio Continental.

Dans le même esprit, il a ajouté: “Là, cela dépend beaucoup du transfert de (Esteban) Andrada. Nous voulons qu’il continue, nous sommes très satisfaits de lui, pour moi c’est un Gardien National, mais plus que nous cela dépend de Boca. Vous n’avez pas le choix “, at-il conclu.

De cette façon, le gardien de but pourrait poursuivre sa carrière à Lanús, mais il doit attendre la résolution finale de Boca, qui pourrait vendre Andrada pour un millionnaire et n’a pas encore renouvelé le lien de Marcos Diaz. La vérité est que le grenat a assuré qu’il ferait tout son possible pour le conserver. Que se passera-t-il?