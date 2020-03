Au milieu de la quarantaine, un joueur de l’Atlético Madrid s’est entraîné avec le 10 de Riquelme

La propagation du coronavirus dans le monde ne s’arrête pas et presque tous les pays ont décidé d’arrêter le ballon et reprogrammer toutes les ligues de football jusqu’à ce que la situation se normalise. Sans aller plus loin, le gouvernement espagnol a été l’un des premiers à décider arrêter la ligue jusqu’à nouvel ordre.

Dans cette situation, tous les clubs ont pris des mesures et autorisé leurs joueurs, qui doivent continuer à s’entraîner seuls jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre l’entraînement avec leurs équipes respectives. Sans aller plus loin, Cholo Simeone a ordonné aux footballeurs de l’Atlético Madrid de s’entraîner depuis leur domicile.

Héctor Herrera, un footballeur mexicain qui travaille dans le Colchonero, a été photographié en pleine activité à la maison, mais a surpris tout le monde en apparaissant dans un maillot Juan Román Riquelme, l’un des derniers modèles que les 10 utilisaient à Boca en 2014.

Il convient de noter que l’ancien Porto a une grande admiration pour l’actuel leader de Xeneize: “Pour moi c’est le meilleur du monde. La première fois que je l’ai vu, c’était avec l’équipe, la vision du jeu qu’il a, le toucher du ballon, la façon dont il le protège, la façon dont il frappe le ballon est incroyable. Je suis un super fan si aujourd’hui je peux le voir, je serais super nerveux, ce serait comme si un enfant venait me demander, je pense que je me comporterais de la même manière “, avait-il déclaré l’année dernière en dialogue avec Diario As. Regardez!