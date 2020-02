Au milieu du différend de Super League, le Xeneize pourrait récupérer Sebastián Pérez: “Il va s’entraîner avec Boca”

La situation de Sebastián Pérez a généré de l’incertitude dans le monde de Boca. Le joueur a mis fin à son contrat avec l’ancienne direction de Barcelone, en Équateur, pour non-paiement d’une dette et s’entraîne actuellement seul, en attendant la résolution de son avenir.

De Boca, ils ont communiqué avec la nouvelle direction du club équatorien et ont demandé ce qui se passait avec le volant colombien. De Barcelone de l’Équateur, ils affirment que Pérez n’est plus un joueur du club et qu’il doit retourner à Xeneize (propriétaire du club du pass).

“Il n’y a pas de demande et pas de problème. Il va s’entraîner à Boca, il n’a jamais voulu revenir. Notre club n’a rien à voir avec cela”, a déclaré Aquiles Álvarez, vice-président de Barcelone, lors d’une conférence de presse.

La vérité est que le Xeneize ne veut pas rester les bras croisés et prévoit de prendre des mesures à ce sujet. Le club argentin proposera de prendre en charge le salaire de Sebastián Pérez puis poursuivre le club équatorien pour avoir résilié son contrat sans préavis.

Ce qui est certain, c’est que de Guayaquil, ils ne connaissent pas le contrat du Colombien et tout semble indiquer que le milieu de terrain colombien pourrait rejoindre la formation de Boca, puisque son laissez-passer appartient au Xeneize. Que se passera-t-il?