“Au moins, nous avons besoin de cinq semaines de formation”

Julen Lopetegui vit avec résignation et s’inquiète beaucoup des événements qui se produisent ces dernières semaines à cause de la pandémie de coronavirus. Très conscient et admettant qu’il a perdu des amis lors de cette tragédie, l’entraîneur de Séville indique clairement que le football prend un siège arrière lorsque la santé de chacun est en jeu. “Je ne vais pas commenter car je suis une partie intéressée et je pense que ce scénario n’est pas le principal. Les circonstances doivent être données afin qu’il puisse être retourné avec des garanties et alors nous pouvons déjà avoir le temps de présenter un produit dans des conditions. Cette finale de la saison va être une expérience parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Il faut être calme, attendre, faire le tour mais en donnant la priorité à ce qui est important, la santé de chacun, assure-t-il.

Concernant un éventuel retour, Lopetegui Il déclare que «ce que je peux vous assurer, c’est que cela n’a rien à voir avec un retour de vacances. Ni l’état d’esprit ni la forme ne seront à 20% de ce qui serait un retour à une pré-saison normale. Nous l’avons très clairement. Je crois que lorsque les circonstances se présenteront, avec toutes les garanties sanitaires, ce temps d’adaptation sera nécessaire pour préserver l’autre partie de la santé, pas seulement celle du virus. N’oublions pas que dans First et Second, les gens imaginent de grandes maisons, mais ils ne sont pas majoritaires. Ce sont toutes des personnes et des humains, avec des inquiétudes, il y a eu des infections en équipe. Ce scénario n’est pas étranger à une profession et affecte les joueurs & rdquor ;. Lorsqu’on lui a demandé le temps qu’il pensait devoir retourner, Lopetegui c’est clair. “Nous devrons parler du temps de préparation et ici j’ose en tant qu’entraîneur dire que nous aurons besoin d’au moins cinq semaines, afin d’être dans une situation où nous pouvons jouer tous les trois jours et dans un cadre émotionnel que personne n’a jamais connu, non seulement à cause de jouer derrière des portes closes mais pour ce qui cause ce cauchemar que nous avons vécu. Nous devons être dans la meilleure condition physique & rdquor ;.

Finalement, Lopetegui parle de la possibilité de jouer sans public. “C’est un autre scénario que nous ne connaissons pas, nous devrons nous adapter. Voyez comment il est perçu, comment il est transmis. Je pense que ce qui prévaudra, c’est l’adaptation, personne ne l’a choisie et, le moment venu, nous devrons nous adapter. Le football est un spectacle qui a un sens parfait pour le public et, si cela ne peut pas se produire, nous devrons nous adapter à une réalité que personne ne veut, mais nous devrons le faire. Espérons que vous pourrez bientôt vivre le football avec cette passion, cette joie et cette intensité que les fans exigent de tous les professionnels, a condamné un Lopetegui qui n’a pas bougé son pouls pour s’assurer que le football passe à l’arrière-plan.